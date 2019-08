Découvrez le cécifoot à l’occasion du FFF Tour

Du 16 mai 2015 au 15 mai 2016, la Fédération Française de Football organise une grande tournée à travers toute la France : le FFF Tour.

Objectif : mobiliser, divertir et fédérer, mais aussi sensibiliser. Ainsi, sur chacune des étapes du FFF Tour, un village de loisirs éphémère sera mis en place et proposera de nombreuses animations, parmi lesquelles : une initiation à la pratique du cécifoot. L’occasion pour les personnes déficientes visuelles de venir tester ce sport et échanger avec les entraîneurs de cette discipline.

Cette sensibilisation s’adressera aussi à l’ensemble du public, dans l’optique de faire mieux connaître le handisport, de lever les tabous, préjugés et appréhensions liés à la problématique du handicap et de démocratiser le sport pour tous.

En parallèle auront lieu des mini-matchs de football et de tennis-ballon, des initiations et démonstrations freestyle, un concours jeune footballeur, une visite des vestiaires de l’Equipe de France de football, une exhibition football féminin, et d’autres animations ludiques autour du football. La tournée sera lancée le 16 mai prochain à Joeuf (Meurthe-et-Moselle) et circulera dans toutes les grandes villes de France : Reims, Amiens, Rennes, Nantes, Caen, Toulouse, Clermont-Ferrand, Dijon, Paris, Tours, Strasbourg, Le Havre, Bastia…

Pour connaître les dates et lieux de passage de la tournée : www.fff.fr