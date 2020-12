Découverte d’un marqueur commun à onze cancers

Listen to this article Listen to this article





Une équipe de chercheurs français de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a découvert l’existance d’un marqueur biologique commun à 11 cancers. Menée auprès de 1300 patients, cette étude montre que toutes les tumeurs, qu’elles soient mammaires, du poumon, du côlon etc., sont « équipées » de cette « étiquette » commune, baptisée par les scientifiques « récepteur de FSH ». Grâce à cette découverte, on pourra détecter plus tôt et plus facilement cette étiquette afin de proposer aux patients des traitements dès l’apparition de cette maladie. Une grande avancée pour les malades du cancer.

Des tests de dépistage précoces existent déjà pour certaines pathologies comme le cancer du sein ou celui du côlon. Mais avec la découverte des chercheurs de l’Inserm, ce serait onze cancers que les médecins pourraient prendre en charge au tout début.

L’étude a été menée sur des souris et il faudra encore patienter pour que les malades puissent bénéficier de cette découverte.

Le résumé de l’enquête en anglais sur le site www.nejm.org