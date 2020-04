Déconfinement sécurisé et handicap quels sont les impondérables

Pour l’Unapei, il y a des impondérables à respecter pour rendre possible le déconfinement sécurisé des personnes en situation de handicap et de leurs familles !

L’Unapei* interpelle les pouvoirs publics pour un déconfinement sécurisé et égalitaire pour tout citoyen. Les personne en situation de handicap doivent elles aussi avoir accès, de façon progressive et sécurisée, à l’école, au travail, à une vie sociale, sans aucune discrimination. L’*Unapei demande aussi un cap qui permette un pilotage pragmatique des professionnels du médico-social au plus proche des besoins et des attentes et des personnes.

Le handicap ne doit pas être un critère d’exclusion lors du déconfinement

A partir du 11 mai, les modalités du déconfinement pour les personnes en situation de handicap devront être pensées non seulement par l’analyse « bénéfices/risques », la prise en compte de l’hétérogénéité des situations de handicap, mais aussi du point de vue du respect des droits et de l’exercice de la citoyenneté des personnes.

L’*Unapei rappelle l’importance pour chaque personne en situation de handicap d’être actrice de sa vie, tout en bénéficiant d’un accompagnement adapté à ses propres besoins et attentes. Aussi, chaque personne doit pouvoir choisir librement la façon dont elle veut vivre sa sortie du confinement. Cela impose qu’elle puisse bénéficier d’informations accessibles, objectives et certifiées lui permettant un avis éclairé.

Des impondérables pour un déconfinement sécurisé des personnes en situation de handicap, des aidants familiaux et des professionnels du médico-social

Plus que jamais, les personnes en situation de handicap veulent elles aussi avoir accès à la scolarisation, au travail, à la culture, à une vie sociale… #CommeLesAutres

Les accompagnements dispensés par les professionnels médico-sociaux, que ce soit au domicile des personnes en situation de handicap ou au sein d’établissements médico-sociaux pourront se faire seulement si les 550 associations de l’Unapei, présentes en métropole et en Outre-mer, disposeront de matériel de protection, de tests de dépistages et d’éclaircissements sur les stratégies de précaution.

Un déconfinement adapté aux besoins et aux attentes de chaque personne

En respect du libre-choix des personnes en situation de handicap, la stratégie de déconfinement devra garantir un accompagnement individualisé répondant à un projet personnalisé clarifié entre les professionnels médico-sociaux et les personnes accompagnées.

L’Unapei rappelle le caractère incontournable d’une prise en charge médicale régulière et suivie pour les populations les plus vulnérables, notamment les personnes atteintes de maladies chroniques. Les personnes handicapées doivent pouvoir bénéficier de soins courants rapidement afin que les manques en santé accumulés pendant la période de confinement soient comblés au plus vite.

L’Unapei demande aux pouvoirs publics une liste des pathologies les plus à risque.

Un déconfinement sécurisé par une stratégie de protection et de dépistage

L’Unapei a acheté 1 million de masques pour répondre à l’urgence de la crise sanitaire, ainsi que le matériel de protection indispensable pour garantir la sécurité des personnes. Il s’agit des masques mais aussi des blouses, des surblouses, des gels hydro-alcooliques, des lunettes de protection et des visières.

Par ailleurs, l’Unapei, pour garantir la protection des personnes accompagnées, a besoin d’avoir des consignes fiables et validées par des experts scientifiques concernant les protocoles de dépistage et la désinfection des locaux. L’Unapei demande aussi aux autorités des tests en nombre suffisants pour permettre des dépistages massifs au sein des populations accompagnées au sein des établissements.

Un déconfinement soumis au développement d’une culture de prévention et d’hygiène

L’Unapei prévoit des formations accélérées de tous les professionnels, aidants familiaux aux personnes en situation de handicap à l’instauration de règles de vie encadrant les séjours au sein des établissements socio-médicaux. Mais aussi la mise en quatorzaine pour le retour en structures, des espaces dédiés aux visites, des circuits de circulation pour éviter les croisements, adaptation de la restauration collective en petits groupes…

Un déconfinement coordonné, pragmatique et souple

Si la gestion du confinement a confirmé la capacité d’innovation, d’adaptation et de coopération entre les acteurs associatifs, privés et publics, cette dynamique devra être perpétuée dans la phase de déconfinement. L’accompagnement des personnes en situation de handicap nécessite, plus que jamais, un recours à la mutualisation des moyens sur les territoires, à la collaboration entre les acteurs et à un financement à la hauteur des besoins et des aspirations des personnes en situation de handicap et de leurs familles.

Pour toute question liée au Covid-19 :

– Un accueil téléphonique par association : retrouvez toutes les coordonnées sur www.unapei.org, onglet « trouver une association près de chez vous »

– Une adresse mail dédiée : covid19@unapei.org

*association de défense des droits des personnes en situation de handicap intellectuel