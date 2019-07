Décès du premier greffé mains-visage

Le premier patient doublement greffé “visage + avant bras” est mort. Cet homme de 30 ans aurait succombé à une crise cardiaque le 8 juin 2009 à l’Hôpital Henri Mondor de Créteil. Au moment de son décès, il ne présentait aucun signe de rejet, selon l’équipe médicale. La prouesse médicale était française. Elle s’était déroulée le 4 avril 2009. Trente heures durant, les équipes du Professeur Laurent Lantiéri, chef de service de chirurgie plastique de l’hôpital Henri Mondor et du Docteur Christian Dumontier, chirurgien orthopédique, spécialiste de la chirurgie de la main à l’hôpital Saint-Antoine s’étaient relayé pour réaliser la première double greffe de l’histoire de la médecine. Sur un même patient, un visage, mais aussi deux avant bras, avaient été greffés simultanément.

Quelques semaines après cette opération spectaculaire, le patient a présenté une cellulite infectieuse au niveau du visage. Cette infection serait une réactivation des germes qui étaient présents dans ses brûlures préopératoire. Au cours de l’opération chirurgicale visant à éliminer cette infection, le patient aurait fait une crise cardiaque.

La greffe a une visée aussi bien réparatrice qu’esthétique. Les résultats obtenus jusqu’à présents dans ce domaine sont encourageants selon l’Agence de Biomédecine. Depuis 1998, cinq greffes d’avant-bras ont été réalisées en France, trois greffes partielles de la face et une greffe partielle de la face et des deux avant-bras. Sur ces neuf patients, on dénombre un décès post-greffe et une amputation du greffon deux ans après la greffe pour non observance du traitement immunosuppresseur.

Pour lever les doutes qui persistent concernant le décès de cet homme de 30 ans, une autopsie est en cours. Les résultats ne sont pas encore connus.

Source : Assistance Publique des Hôpitaux de Paris