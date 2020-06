Début des travaux pour le conseil d’orientation scientifique sur les handicaps rares.

Le conseil d’orientation scientifique sur les handicaps rares s’est réuni pour la première fois hier à la CNSA, sous la présidence de Gérard Saillant. Ce conseil doit accompagner la mise en œuvre du Schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares 2009-2013, arrêté par les ministres le 27 octobre dernier. Durant les quatre prochaines années, il soutiendra le développement de la connaissance et les recherches à mener sur les handicaps rares, éclairera les axes de progrès en matière de formation continue des professionnels et épaulera scientifiquement les centres de ressources nationaux pour les handicaps rares.

Conformément aux actions prévues dans le schéma national, cette première réunion a donc été l’occasion de préparer un état des lieux de la recherche dans ce domaine, de proposer des thèmes pour les appels à projets, de réfléchir à la mise en place d’une cohorte de personnes souffrant de handicaps rares pour mieux connaitre leur parcours de vie, d’identifier des experts français et internationaux de la question et de composer les groupes d’experts qui viendront en appui à la recherche et à la construction du dispositif de formation.

Parmi les nombreux chantiers auxquels le Conseil apportera son appui, le plus avancé est celui engagé avec l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Il vise à améliorer la connaissance sur les handicaps rares et sur les conséquences des maladies rares en termes de handicap, comme le prévoit l’objectif 1 du schéma national « augmenter quantitativement et qualitativement les compétences et les ressources collectives sur les handicaps rares ».

Un site d’information sur les handicaps rares liés ou non à des maladies rares.

La convention entre la CNSA et l’Inserm, signée en mars 2010, initie les travaux destinés à organiser la centralisation et la diffusion de l’information sur les handicaps rares envers les personnes, leur famille et les professionnels qui les accompagnent. La traduction concrète en sera la mise à disposition de ressources documentaires sur les handicaps rares, en collaboration avec Orphanet[1].

Plus largement, la convention prévoit de :

· compléter les informations déjà disponibles sur les maladies rares en les indexant selon les termes de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF), en enrichissant la nomenclature CIF pour coder les handicaps rares, en complétant la description des maladies rares dans l’Encyclopédie Orphanet grand public avec des informations sur les limitations fonctionnelles, les restrictions de participation à la vie en société entrainées par ces maladies, ainsi que sur la prise en charge spécifique de ces limitations.

· produire une nouvelle collection de fiches d’information sur les handicaps rares, non nécessairement liés à des maladies rares, et les rendre disponibles sur le site Orphanet et sur le ou les sites de centres ressources nationaux pour les handicaps rares.

Ce chantier qui bénéficie de 300 000 € sur trois ans, associera également les trois centres de ressources nationaux sur les handicaps rares et les maisons départementales des personnes handicapées.

Qu’est ce qu’un handicap rare ?

Le handicap rare se caractérise par trois types de rareté :

· Rareté des publics (1 personne sur 10 000) ;

· Rareté des combinaisons de déficiences ;

· Rareté et complexité des technicités requises des professionnels.

A propos du conseil d’orientation scientifique sur les handicaps rares

Le conseil d’orientation scientifique est une instance d’appui et d’expertise mise en place dans le cadre du schéma d’organisation sociale et médico-sociale sur les handicaps rares 2009-2013.

Ses membres sont des experts français et étrangers ayant des compétences pluridisciplinaires dans les domaines médicaux et sociaux et notamment de la neurophysiologie, de la pédopsychiatrie, de la linguistique, des sciences humaines, de l’organisation et de la formation. Leur expertise couvre les différents types de handicaps : sensoriels, intellectuels et physiques, neurologiques, psychiques et cognitifs.

Le conseil d’orientation scientifique sur les handicaps rares a pour missions :

· l’appui scientifique aux centres de ressources nationaux pour les handicaps rares.

· l’appui scientifique aux travaux en matière de recherche et de formation pour améliorer l’organisation et l’accès aux expertises (aider à l’élaboration et au choix des priorités de recherche, assurer une veille scientifique stratégique, garantir scientifiquement les appels à projets, appuyer la construction du dispositif national de formation continue).