Débat sur la pilule : Enquête de Sabrina Debusquat

“J’arrête la pilule” : Un roman enquête qui fait le tour des arguments du débat sur la pilule

Comment fonctionne la pilule ? Qui l’a inventée et dans quelles conditions ? Est-elle dangereuse pour la santé et pour l’environnement ? Existe-t-il d’autres solutions aussi efficaces et simples d’emploi ? Pourquoi la pilule pour homme n’existe pas encore ? Quels sont les espoirs pour la contraception du futur ? Comment faire face aux effets secondaires post-pilule ? Sabrina Debusquat, conseillée par un grand spécialiste de cette question, le Docteur Martin Winckler, mène l’enquête dans le débat sur la pilule. Un sujet qui concerne plusieurs millions de jeunes femmes. Elle tente de répondre à toutes ces interrogations en y apportant un œil critique.

« Scandales sanitaires, ras-le-bol des effets secondaires… Les françaises sont de plus en plus nombreuses à arrêter d’utiliser ce moyen contraceptif et le débat sur la pilule fait rage. Leur désaffection envers ce mode de contraception prouve qu’elles refusent de souffrir pour appliquer un droit. Car trop souvent les femmes se retrouvent seules face à leurs peurs et à leurs questions. Une telle chape de plomb règne sur le sujet qu’il est aujourd’hui impossible de critiquer la pilule sans être qualifié de dangereux rétrograde. Il faut pourtant en finir avec tous ces mythes qui placent la pilule sur un piédestal. Car nous parlons là d’un sujet sanitaire d’envergure internationale. Critiquer la pilule, c’est au contraire être plus féministe que jamais. Produit cancérigène de première catégorie et perturbateur endocrinien prescrit à des millions de jeunes femmes en parfaite santé, elle génère des carences chroniques en vitamines et minéraux essentiels. On la suspecte également d’être en partie responsable des épidémies d’endométriose, d’infertilité et de cancer du sein. La science, censée nous en informer, se révèle plus que défaillante en la matière. Pendant ce temps-là, une industrie multimillionnaire prospère sans aucun scrupule ».

« J’arrête la pilule », Sabrina Debusquat, éditions Les Liens qui Libèrent, sortie prévue en librairie le 13 septembre.