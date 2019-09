De Tours à Poitiers : une randonnée qui réunira voyants et non-voyants

Du lundi 15 au samedi 20 septembre, 50 duos composés d’un marcheur non voyant – pour certains d’entre eux accompagnés de leur chien-guide – et d’un marcheur voyant participeront à une randonnée qui les conduira de Tours à Poitiers. Organisé par l’association Valentin Haüy avec le soutien de Malakoff Médéric, cet événement sportif et convivial sera ponctué à chaque étape par un événement local.

« Jamais un groupe aussi important par son nombre de participants (125 personnes !) n’a réalisé un tel défi, remarquent les membres de l’association Valentin Haüy. Défi à la solidarité en associant voyants et non-voyants. Défi à la performance pour 6 jours de marche avec des objectifs ambitieux ».





Valentin Haüy est la plus grande association œuvrant pour les aveugles et les mal voyants. Son rôle principal est de permettre aux aveugles de rompre leur isolement pour s’insérer dans la vie quotidienne, professionnelle et accéder aux sports et aux loisirs. En France, il y a 65 000 aveugles et 1,2 million personnes considérées comme très mal voyantes.

Pour en savoir plus: www.avh.asso.fr