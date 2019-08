De nouvelles écoles entrent dans les concours Ascension Sociale et Handicap Passerelle

Engagée dans deux dispositifs destinés à favoriser la diversité au sein de ses Écoles membres, l’Association Passerelle ESC annonce l’arrivée de trois nouvelles écoles pour les sessions 2012 des concours Ascension Sociale et Handicap Passerelle.

Pour le concours Ascension Sociale, les ESC de La Rochelle, Bretagne-Brest et l’EM Normandie rejoignent les six écoles engagées depuis deux ans maintenant dans le dispositif. Pour le concours Handicap Passerelle, sept écoles sont désormais engagées avec l’arrivée des ESC de La Rochelle, Saint-Etienne et l’EM Strasbourg.

Cette participation à la carte est conforme aux dispositions qui régissent Passerelle ESC. Si les 17 Écoles membres ont toutes pour obligation de participer au concours Passerelle (admissions parallèles pour les bac+2 et bac+3/4), chacune est libre en revanche de participer aux autres programmes développés par l’Association dans le respect de sa stratégie d’Ecole.

Rappelons que ces deux concours sont des concours post-bac avec incubation pendant deux ans en IUT, BTS ou Bachelor*.

En 2011, 92 lycéens se sont présentés au concours Ascension Sociale de Passerelle. Seuls 32 d’entre eux étaient éligibles et 23 ont réussi le concours. La première édition du concours Handicap Passerelle a quant à elle attiré cinq étudiants. Tous les cinq ont réussi le concours. « La marge de progression en termes de candidats demeure importante, déclare Jean-François Fiorina, Président de Passerelle ESC. À nous de convaincre les lycéens visés par ces concours que nos portes leurs sont grandes ouvertes mais les barrières psychologiques demeurent

encore très importantes, notamment auprès des personnes en situation de handicap. »

De côté des entreprises, la recherche d’un vivier de jeunes diplômés en situation de handicap au sein des Grandes Écoles semble réel. En novembre 2010, Passerelle ESC interrogeait 202 entreprises par le biais de son Observatoire annuel réalisé par l’IFOP sur leur politique en faveur des minorités.

A la question « Dans votre stratégie visant à favoriser l’embauche de personnes handicapées à haut potentiel sur des postes à valeur ajoutée au sein de votre entreprise,

diriez-vous que le recrutement assuré par les grandes écoles en amont est satisfaisant ? », 80% des recruteurs regrettaient que les profils de jeunes diplômés issus des grandes écoles ne soient pas suffisamment diversifiés pour pouvoir assurer les recrutements souhaités sur ce type de postes.

*uniquement pour Handicap Passerelle