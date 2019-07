De nouvelles actualités à découvrir sur Handirect emploi

Handirect emploi, le nouveau site emploi, formation et recrutement lancé par Handirect et SRI Solutions vous propose au quotidien des actualités variées, mais aussi la possibilité de déposer votre CV si vous êtes candidat, et vos opportunités d’emploi si vous êtes recruteur.

N’attendez plus pour venir consulter nos derniers articles d’actualité:

– Préventica : Le congrès/salon pour la maîtrise globale des risques

– À lire: L’art du management

– Sopra et OpenClassrooms lancent le premier MOOC certifiant et handi-accessible

– CGI lance deux programmes de formation dédiés aux personnes en situation de handicap

– L’entreprise adaptée Clean’n shop met l’innovation au service de l’insertion professionnelle

– Vente directe : Un secteur riche d’opportunités pour les travailleurs handicapés

Pour découvrir les dernières actualités d’Handirect emploi, cliquez ici.