De nouveaux droits pour les voyageurs

La Commission européenne a adopté deux propositions législatives établissant un ensemble de droits pour les voyageurs qui utilisent des services de transport par autobus et autocar ou de transport par bateau, que ce soit sur les liaisons intérieures ou sur les liaisons internationales.



Ces droits concernent notamment les points suivants: information minimale pour tous les passagers avant et pendant le voyage, assistance et indemnisation en cas d’interruption du voyage, mesures en cas de retard et assistance spéciale pour les personnes à mobilité réduite. Les propositions prévoient, comme dans les secteurs aérien et ferroviaire, la mise en place d’organismes nationaux indépendants chargés du règlement des litiges. «L’UE ne peut pas admettre que les droits des passagers varient selon le mode de transport utilisé. Avec ces deux nouveaux règlements, tous les moyens de transport seront couverts, de sorte que les voyageurs pourront opter pour celui qu’ils préfèrent en sachant qu’indépendamment de ce choix, ils bénéficieront des mêmes droits, a déclaré Antonio Tajani, vice-président de la Commission responsable des transports.

Droits des personnes à mobilité réduite

Il arrive souvent que des personnes handicapées ou à mobilité réduite ne puissent pas se déplacer en autobus, en autocar ou en bateau en raison du manque d’accessibilité de ces services et de l’absence d’assistance adaptée à leurs besoins. Les propositions apportent une réponse à ces problèmes en interdisant toute discrimination fondée sur des critères de handicap ou de mobilité réduite lors de la réservation d’un voyage ou de l’embarquement dans un véhicule ou un bateau. Une assistance sera fournie gratuitement à condition que le voyageur la demande à l’avance et qu’il se présente au terminal ou au port dans un délai convenu avant l’heure de départ fixée.. Le personnel des compagnies de transport et le personnel employé dans les terminaux et les ports devra posséder les compétences requises en matière d’assistance aux personnes handicapées.