De l’artisanat à l’industrialisation.

L’Agefiph a participé à l’ensemble des étapes de l’évolution des politiques d’aide au recrutement des personnes handicapées et à leur maintien dans l’emploi. Elle a aussi été durant plus de 20 ans au cœur du financement des structures, initialement appelée EPSR (équipes de préparation et de suite du reclassement) et OIP (organisme d’insertion et de placement) devenues « Cap emploi » et désormais organisées en réseau structuré et ayant vocation à proposer les mêmes prestations sur l’ensemble du territoire avec une qualité et des performances égales. François Atger qui a été successivement à la tête des régions Auvergne-Limousin puis Rhône-Alpes est aujourd’hui directeur territorial sud pour l’Agefiph et directeur de la communication. C’est l’un des artisans de cette politique d’évolution qui a fait passer l’organisation de l’Agefiph à « l’ère industrielle ». Il nous parle de la situation actuelle et de cette longue évolution.

Handirect : Le report de six mois de la date limite pour les entreprises à « quota zéro » pour payer la sur-contribution de 1500 fois le SMIC par personne handicapées manquant pour atteindre le taux légale d’emploi de 6%, fait la une de l’actualité, est-ce un véritable revers ?

François Atger : La disposition du « quota zéro » dans la loi de 2005 répondait surtout à des objectifs pédagogiques s’adressant aux entreprises : « vous pouvez faire au moins un pas dans la voie de l’emploi des personnes handicapées, ce n’est pas difficile et cela vous évitera une importante contribution financière ». L’Agefiph n’a pas vocation à capitaliser des sur-contributions. C’est d’ailleurs pour cela que nous avons mené une grande campagne de sensibilisation auprès de ces établissments à « quota zéro ». Elle a permis à plus de 24 000 entreprises en trois ans de sortir de cette zone de risque en menant une action en faveur de l’emploi des personnes handicapées, ce qui est l’objectif de départ. Si cela n’avait pas marché, cela aurait signifié que les contraintes de la loi n’avaient pas été bien choisies.

Combien en reste-t-il aujourd’hui d’entreprises à taux 0 ?



Il y en a 5 100, dont 80% ont entre 20 et 49 salariés et, dans ce segment, 80% ont moins de 39 salariés. Le moyen pour elles d’éviter cette lourde sanction est simple, à défaut d’embaucher une personne handicapée, il suffit de faire un achat auprès d’un ESAT ou d’accueillir un stagiaire.

Quelles sont les raisons de cette absence d’action ?

Le plus souvent c’est l’ignorance, ou la difficulté à trouver des candidats. Nous avons à faire à des petites entreprises industrielles, des bureaux d’études, de petits services aux entreprises… des structures qui ne sont pas organisées pour répondre à tous les domaines sociaux et ne savent pas comment éviter le quota zéro. L’Agefiph va utiliser les six prochains mois pour faire encore plus de sensibilisation. Les Cap emploi seront à la disposition des entreprises pour leur proposer des candidats.

Puisque nous abordons les Cap Emploi, pouvez-vous parler des placements effectués en 2009 ?



On enregistre 52 000 placements, soit une baisse par rapport à 2008, année où le chiffre avait atteint les 60 000. La crise économique explique ce léger recul. Cependant nous avons un grand motif de satisfaction : pour la première fois en période de crise, le chômage des personnes handicapées (+10%) à augmenté moins fort que celui de l’ensemble des demandeurs d’emploi (+20%). Nous voyons ici les effets positifs de la loi. En effet beaucoup d’entreprises ont conservé l’emploi de leurs salariés handicapées malgré les plans sociaux, voire pour certaines ont laissé ouverts les recrutements de personnes handicapées dans un contexte général de gel des embauches.

Le taux d’embauche des personnes handicapées reste stable depuis des années. Comment expliquez-vous cela ?

C’est globalement vrai, car il progresse très faiblement. La raison en est relativement simple. D’un côté, il y a les nouveaux arrivants sur le marché, de l’autre les sortants et, entre les deux, le « stock » de main-d’œuvre. Les nouveaux arrivants et le stock ne corresponde pas toujours à la demande des entreprises en termes de compétences et suffisent à peine à compenser les sortants qui, pour partie, réalimentent le stock pour cause de licenciement, pour raisons de santé, parce qu’ils sont en formation professionnelle ou pour d’autres raisons. C’est ce circuit complexe qui rend compte du fait que, malgré les dizaines de milliers de personnes handicapées qui trouvent ou retrouvent chaque année un emploi en milieu ordinaire, le quota évolue à pas très lents.

Que faudrait-il pour faire évoluer cette situation ?



Il nous faut prioritairement travailler sur la qualification des travailleurs handicapés mais les entreprises doivent aussi adapter leur niveau d’exigence au profil de ce public de niveau de qualification inférieur à celui des valides.

A contrario, que se passe-t-il lorsqu’une entreprise atteint les 6% et qu’elle ne peut plus financer les dispositifs mis en place par la Mission handicap ?

Selon la loi, sa contribution au fonds s’arrête. Comme s’arrêterait l’Agefiph si toutes les entreprises atteignaient les 6%. Si sa contribution est suspendue, avec le jeu des départs, si l’entreprise ne continue pas à activer une politique volontariste d’emploi des personnes handicapées (embauches et maintiens dans l’emploi) elle devra rapidement recommencer à contribuer à l’Agefiph. J’ajoute que verser une contribution à l’Agefiph n’est pas une sanction mais exprime une participation à l’effort général des entreprises qui recrutent et des personnes handicapées qui ont besoin d’aides.

L’Agefiph a mené une action intitulée « vie au travail ». Quels en ont été les résultats ?



Cette action expérimentale, qui propose un service d’accompagnement aux salariés handicapés au cours de leur carrière, sera évaluée dès la fin 2010. Une première approche qualitative nous a fait rencontrer 150 bénéficiaires afin d’observer concrètement comment ils évoluaient dans leur vie professionnelle. Les premiers constats sont que, lorsqu’une personne handicapée a trouvé un travail, elle estime souvent « devoir en faire plus que les autres » et « ne pas se faire remarquer ». Elle tend à faire oublier son handicap, à le dissimuler. L’employeur ne recevant pas de signaux de difficultés, considère que tout va bien et ne s’attache pas à s’assurer que son salarié handicapé n’éprouve pas de gène dans son travail. Il s’instaure ainsi en quelque sorte un cercle vicieux d’aggravation des difficultés de la personne sans que l’employeur n’en perçoive la manifestation.

Le discours mettant en avant les compétences des personnes handicapées en relativisant le handicap, longtemps tenus par les opérateurs de l’insertion, y compris parfois par nous-mêmes, tient de l’auto-persuasion et d’un optimisme commandé par des a priori honorables mais souvent inappropriés.

Si c’était le cas, le législateur n’aurait nullement besoin d’instaurer une obligation d’emploi. Une vaste campagne contre les préjugés discriminatoires suffirait. Le service « Vie au travail » s’attaque à cette problématique avec pour objectif de faire bouger les choses et de permettre une évolution professionnelle des personnes handicapées, dans des conditions normales. Il propose la mise en place d’un diagnostic, d’un accompagnement et d’un suivi adapté à chaque personne qui en bénéficiera.

Les PDITH ont disparu du paysage. Est-ce que les PRITH sont leurs successeurs au niveau régional ?

Les Programme Départementaux pour l’Insertion des Personnes Handicapées (PDITH) sont nés d’un besoin d’expérimentation à une phase pionnière qui nécessitait une coordination globale d’actions très originales d’un département à l’autre. Vingt ans après, l’expérience a fait émerger des offres de services et prestations nationales, dont les contenus sont spécifies dans des référentiels et des cahiers des charges. Elles sont facilement identifiables par tous les acteurs et cadrées directement par les financeurs. La nécessité des PDITH devient dès lors obsolète. Et attention, le PRITH n’en est pas le successeur! Il s’agit de plans régionaux interinstitutionnels d’insertion des travailleurs handicapés et non de programmes incarnés par des opérateurs coordinateurs.

En se référent à un diagnostic partagé des institutions concernées, ce plan fixe des priorités régionales et énonce les actions de droit commun ou spécifiques à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs. Il intègre, à ce titre, les engagements des différentes conventions bilatérales ou multilatérales existantes (Etat – Agefiph, Etat-Pôle Emploi, Agefiph – Conseils régionaux…) ainsi que les autres plans d’action, mis en œuvre au titre de la politique concertée de formation, en assurant une cohérence d’ensemble.

C’est un document écrit, unique et partagé par tous les partenaires concourant à l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés, et en premier lieu l’Etat qui pilote le PRITH, l’Agefiph, Pôle Emploi et les conseils généraux et régionaux.

Le PRITH doit répondre à un diagnostic régional à des objectifs chiffrés pour chacun des grands axes d’intervention retenus comme prioritaire. Les objectifs sont déclinés et mis en œuvre au niveau départemental et local. Il s’agit de piloter, manager, évaluer et faire évoluer certains projets. Le PRITH pourra, entre autres, repérer des déficiences dans le système de formation ou d’emploi, le signaler et proposer des priorités qui seront mises en place par les acteurs concernés. C’est un plan à orientation projet et non une mission confiée à une instance dédiée.

Les interventions de l’Agefiph nous semblent de plus en plus variées et complexes. Pourriez-vous nous éclairer ?

Afin de donner de la lisibilité et de la visibilité à nos services, nous avons construit une architecture de marques dont l’Agefiph est la « marque ombrelle » nationale, les services que nous finançons Cap Emploi, Vie au Travail, Sameth et Alther étant des « marques filles » implantées partout en France et délivrant des services qui vont du recrutement au maintien dans l’emploi, en passant par le conseil et la gestion de carrière. Ces marques garantissent aux bénéficiaires, particuliers et entreprises, le respect d’un cahier des charges précis et donc une qualité permanente. Nous passons à l’ère industrielle pour être plus clair, plus efficace et mieux utiliser l’argent qui nous est confié. Il nous fallait une éthique nationale et une unité de marque pour que Cap Emploi et les autres services soient identifiés des entreprises et des personnes handicapées.

A la naissance de l’Agefiph, les associations d’accompagnement vers l’emploi étaient organisées de manière multiforme et indépendante. Il était difficile d’avoir un véritable suivi quantitatif et qualitatif. Ce qui n’était pas possible au niveau local, l’était encore moins au niveau national. Cette situation ne faisait que défavoriser les travailleurs handicapés et les entreprises. Bien que des outils d’aide à la réinsertion existaient déjà, leur forme et leur utilisation étaient assez aléatoires, ceci malgré le niveau d’engagement des conseillers en emploi ou des collectivités locales qui finançaient en partie ces mesures. Pour répondre à la mission de favoriser et développer l’emploi des personnes handicapées grâce aux contributions des entreprises de plus de 20 salariés qui étaient sous le niveau de 6% de travailleurs handicapés dans leur effectif, l’Agefiph, avec à ses côtés l’Etat, Pôle emploi et le FIPHFP devait passer par une réorganisation rigoureuse et nationale des structures qui occupaient le terrain de la réinsertion professionnelle. Ce chemin aura duré plus de 20 ans, tant il était difficile de conjuguer respect des légitimités associatives et cohérence des politiques nationales. Cependant, c’est dans la concertation et avec pour objectif de « réussir ensemble », que nous sommes en passe d’aboutir.

Mais quel objectif suivait l’Agefiph en faisant ce travail ? Ne pouvait-elle se contenter de financer ces structures ?

Peu après la naissance de l’Agefiph, nous en sommes arrivés rapidement à financer à 100% certaines structures et ce financement était attribué pour atteindre des objectifs précis, car nous avons aussi, de notre côté, des comptes à rendre au Ministère du travail. Durant de nombreuses années, nous n’avons exercé que peu de contrôle et les organismes qui ne tenaient pas leurs objectifs de placements et ne remplissaient pas les conditions de qualité de service prescrites étaient rarement sanctionnés. Aujourd’hui chaque Cap Emploi est audité tous les trois ans. Cette procédure aboutit à une notation qui peut aller jusqu’à la non reconduction du Cap Emploi défaillant qui sera remplacé par une autre structure à la suite d’une procédure d’appel d’offre. L’ensemble des autres services et prestataires sont quant à eux soumis à renouvellement périodiquement, tous les trois ans en général, et par voie d’appel d’offre. Comme on peut le voir, le cadre de fonctionnement s’est resserré car l’Agefiph, du fait de la mission de service public qui lui incombe et de l’origine des fonds dont elle assure la gestion, se doit d’offrir un service équitable, ouvert à tous les bénéficiaires de la loi et ce, quel que soit le département.

Mais, au final, la majorité des Cap Emploi se déclarent satisfaits de ce dispositif qui permet de valoriser leur travail et leurs résultats. En 2008, trois Cap Emploi ont eu une appréciation très négative qui a abouti à la fin de leur activité. Nous fonctionnons avec des normes de qualité exigeantes qui renforcent la fiabilité et la solidité de notre organisation. Et cela va encore mieux fonctionner avec le PRITH.

Qui décide de toutes ces réformes ?

Ce sont les associations représentatives des personnes handicapées, les syndicats de salariés et les organisations patronales ainsi que des personnalités qualifiées qui administrent de concert l’Agefiph qui statuent sur ces orientations. En outre, rien ne se fait sans l’accord de notre tutelle, le ministère chargé de l’emploi. Ajoutons que ces orientations répondent à une véritable demande des entreprises et des personnes handicapées qui veulent avoir à faire à des organisations très professionnelles quand il s’agit d’un sujet aussi difficile et sensible que le recrutement et l’accompagnement.

Quelles sont les conséquences que vous constatez ?

Cette réorganisation de l’Agefiph a poussé à une forte mobilisation créative de la part des structures qui ont compris que c’était leur seul moyen de rester dans la place. Elles sont donc positives pour tout le monde. (Propos recueillis par JMMC)

Chiffres clés 2008 de l’Agefiph

Le temps de réalisation des bilans chiffré est tel que nous ne pouvons vous présenter que les chiffres de 2008.

Les ressources



Les contributions des entreprises de 20 salariés et plus, n’atteignant pas le quota d’emploi de 6% de personnes handicapées, constituent l’essentiel des ressources financières de l’Agefiph.

57 012 entreprises ont versé une contribution à l’Agefiph en 2008 pour un montant total de 563 millions d’euros (ceci ne comprend pas le budget des entreprises qui ont signé un accord). L’Agefiph ne reçoit aucune subvention de l’Etat.

Les financements



Les financements engagés par l’Agefiph en 2008 s’élèvent à 584,1 millions d’euros, soit une augmentation de 24 % par rapport à 2007.

Un effort en faveur de la formation des personnes handicapées

En 2008, l’Agefiph a permis à 81 000 personnes de rentrer en formation, soit 13% de plus qu’en 2007. L’Agefiph est aujourd’hui l’organisme qui soutient le plus grand nombre de projets de qualification des personnes handicapées.

Une augmentation du nombre d’aides et d’appuis aux personnes handicapées

En 2008, les personnes handicapées ont bénéficié de plus de 205 637 interventions de l’Agefiph, dont :

• 97 663 aides ou appuis en matière d’insertion ou de maintien dans l’emploi (+ 5 %),

• 81 383 interventions au titre de la formation (+ 13 %),

• 26 591 aides spécifiques pour compenser le handicap (9 %).

Les résultats



Au cours de l’année 2008, les structures du réseau Cap Emploi ont contribué au recrutement de 58 500 salariés handicapés, soit une augmentation de 8 % par rapport à 2007.

La hausse concerne particulièrement les personnes ayant obtenu des contrats de courte durée, mais cette augmentation bénéficie également aux personnes embauchées en CDI, du fait, notamment, de la mise en oeuvre par l’Agefiph de la prime initiative emploi (PIE) en fin d’année.

Autre modalité d’insertion, l’Agefiph a aidé 3 065 personnes à créer leur entreprise.