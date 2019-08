Dans tes yeux

Arte propose un tour du monde inédit, en compagnie de la journaliste non-voyante Sophie Massieu, qui part explorer quarante destinations. A découvrir du lundi au vendredi à 18 heures jusqu’au 27 avril.

Avec Sophie, aucun voyage ne peut être classique. Accompagnée de son chien Pongo, elle nous invite à la suivre dans son parcours fait de sensations et de rencontres inhabituelles. Loin de la carte postale touristique, elle nous interroge sur notre rapport aux autres et sur notre manière d’appréhender les lieux. Sophie est une passeuse née. Elle doit compter sur l’autre, le suivre ou se faire accompagner. Les gens se confient alors davantage et lui parlent plus librement. Cette quête, cette aisance des relations sera la promesse de rencontres inattendues et de cheminements étonnants.

La mise en images de ces parcours est particulièrement soignée avec une valorisation des plans rapprochés et des matières. L’univers sonore aussi est très riche pour accompagner ce « regard » émouvant et décalé.

23 pays visités : Allemagne, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Grande-Bretagne, Espagne, Etats-Unis, Ethiopie, France (métropolitaine et Dom-Tom), Grèce, Hongrie, Inde, Irlande, Israël, Italie, Jordanie, Finlande, Madagascar, Maroc, Palestine, Pologne, Turquie.

Lundi 5 mars

La Corse (France)

Mardi 6 mars

Naples (Italie)

Mercredi 7 mars

Île de Vancouver (Canada)

Jeudi 8 mars

Cracovie (Pologne)

Vendredi 9 mars

Kalymnos (Grèce)

Lundi 12 mars

île de Gomera, Canaries

(Espagne)

Mardi 13 mars

New York (États-Unis)

Mercredi 14 mars

Irlande

Jeudi 15 mars

Budapest (Hongrie)

Vendredi 16 mars

Shanghai (Chine)

Lundi 19 mars

Cappadoce (Turquie)

Mardi 20 mars

Barcelone, Catalogne

(Espagne)

Mercredi 21 mars

Louisiane (États-Unis)

Jeudi 22 mars

Stranja (Bulgarie)

Vendredi 23 mars

Jordanie

Lundi 26 mars

Sicile (Italie)

Mardi 27 mars

Hambourg (Allemagne)

Mercredi 28 mars

Baie de Somme (France)

Jeudi 29 mars

Écosse (grande-bretagne)

Vendredi 30 mars

Région du Guangxi (Chine)

Lundi 2 avril

Andalousie (Espagne)

Mardi 3 avril

Jérusalem (Israël)

Mercredi 4 avril

Camargue (France)

Jeudi 5 avril

Laponie (Finlande)

Vendredi 6 avril

L’île de la Réunion (France)

Lundi 9 avril

L’Atlas (Maroc)

Mardi 10 avril

Venise (Italie)

Mercredi 11 avril

Géants du nord (France)

Jeudi 12 avril

Palestine

Vendredi 13 avril

Madagascar

Lundi 16 avril

Salavadore de Bahia

(Brésil)

Mardi 17 avril

Marrakech (Maroc)

Mercredi 18 avril

Quéyras (France)

Jeudi 19 avril

Éthiopie (I)

Vendredi 20 avril

Gujarat (Inde)

Lundi 23 avril

Nordeste (Brésil)

Mardi 24 avril

Berlin (Allemagne)

Mercredi 25 avril

Kerala (Inde)

Jeudi 26 avril

Éthiopie (II)

Vendredi 27 avril

Dans mes yeux :

les coulisses de l’aventure