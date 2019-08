Daniel Royer améliore son record personnel

Daniel Royer (27 ans, Racing Club Epernay), athlète français le plus médaillé du Sport Adapté, a réalisé mardi 23 juillet une performance remarquable en terminant 7ème (sur 18) du concours de la longueur aux Championnats du Monde d’Athlétisme IPC 2013 organisés à Lyon. Avec un saut à 6,24 m, il améliore son record personnel, bloqué depuis 5 ans à 6,06 m.

Arrivé en zone mixte, Daniel n’a pas caché sa joie d’avoir amélioré son record. «Le niveau général du concours était supérieur a celui des Jeux paralympiques de Londres, je suis donc très satisfait de m’être classé dans les 7 premiers. Il ne m’a manqué que quelques centimètres pour accrocher la 5ème place » nous a confié Daniel tout sourire. Il a aussi souhaité remercier le public venu nombreux qui l’a poussé tout le long du concours.

Pour Marc Truffaut, entraîneur de Daniel et Président de la FFSA, «la satisfaction est au rendez-vous. Daniel a été exemplaire dans l’attitude et la performance durant tout le concours. Il représente fièrement les 50 000 licenciés de la Fédération Française du Sport Adapté et illustre parfaitement la qualité du travail quotidien réalisé par les entraîneurs, les cadres et les bénévoles du Sport Adapté ». Le Président de la FFSA a conclu en rappelant que « la fédération est fière des résultats de ses 2 athlètes ayant participé, pour la 1ère fois, à des Championnats du Monde d’Athlétisme IPC ». De bonne augure pour la suite.

Pour rappel, Virginie Dreux (25 ans, ENA Angers), elle aussi engagée sur la longueur, avait terminé 11ème avec un saut à 3,94 m. Comme Daniel, nul doute que cette expérience lui apportera beaucoup pour les prochaines compétitions internationales.