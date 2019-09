Damien Seguin s’impose en Floride

Seulement deux semaines après son titre mondial, Damien Seguin, sportif paralympique, confirme sa suprématie en 2.4. C’est en effet avec 25 points d’avance qu’il s’est imposé sur la Rolex Miami OCR. « J’ai vraiment l’impression d’être chez moi à Miami » explique le coureur qui s’impose pour la quatrième fois de sa carrière dans les eaux de Floride. « Sur le papier, c’est sûr que ça fait mal mais ça ne traduit pas vraiment ce qu’il s’est passé sur l’eau. Ca bataille beaucoup » relativise le Nantais qui affiche une régularité spectaculaire. Il a en effet remporté quatre des dix manches au programme de cette semaine et, en dehors d’une manche de 9, a toujours terminé parmi les trois premiers. Grâce à lui, la Marseillaise retentira ce soir lors de la remise des prix et sonnera le happy end d’un séjour américain d’un mois et demi. Après quelques vacances, Damien reprendra la route de l’entraînement dès le mois de mars. Il participera, au mois d’avril à la Semaine Olympique Française, étape française de la coupe du monde.

En Sonar, Bruno Jourdren et son équipage prennent la quatrième place. Xavier Rohart et Pierre-Alexis Ponsot, sélectionnés français en Star, disputeront leur medal race dans les heures à venir. Quatrième du classement général, ils peuvent encore espérer un podium.