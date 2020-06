Dakar : dénonciation des préjugés et de la violence contre les femmes handicapées

Le réseau international de solidarité des femmes sous lois musulmanes, a rendu publique une étude sur les femmes handicapées, la sexualité et la maternité invitant les Sénégalais à se départir de leurs préjugés, pour permettre aux femmes vivant avec un handicap de s’épanouir dans la société. Selon Aissatou Cissé, handicapée moteur et consultante du Grefels, « il existe même des préjugés fondés sur le genre des handicapés. Ainsi, les jeunes filles handicapées sont confrontées à des situations qui les dégradent. Plusieurs d’entre elles ne peuvent pas aller à l’école ».

A Louga, l’association des femmes handicapées a constaté que « les handicapés sont considérés comme une malédiction au sein de la famille », explique Aissatou Cissé. En matière de vie de couple et de maternité, qu’il s’agisse de l’adolescente ou de la femme vivant avec un handicap, les aspects les plus critiques sont le rejet de la femme par son conjoint et la mauvaise image*. En âge de procréer, les jeunes filles handicapées sont souvent violées et mettent au monde des enfants dont on ignore le père. Ces enfants sont souvent condamnés à grandir dans la rue en mendiant, faute de soutien. « Pourtant les handicapés sont des citoyens qui ont des droits et des devoirs », affirme Aissatou Cissé qui rappelle que, même les établissements médicaux ne sont pas aptes à accueillir les handicapés moteurs. Mme Cissé a salué l’initiative du gouvernement qui consiste à interdire la mendicité dans la voie publique. Cependant, elle soutient que la décision est « brusque » mais invite l’Etat à mettre en place des mesures d’accompagnement. Mme Cissé, femme handicapée, a su transformer son handicap en une victoire sur la nature, a dit le dessinateur Salif Bâ. « Dès que ta matière grise fonctionne, tu peux la mettre au service de ton peuple. Le vrai handicapé, c’est celui qui souffre d’une déficience mentale », soutient Aïssatou Cissé.

* Groupe de recherche sur les femmes et les lois au Sénégal. Le Grefels vient de lancer une bande dessinée pour sensibiliser sur les droits des personnes handicapées en général et des femmes en particulier.

* la femme handicapée est souvent considérée comme source de malheur.