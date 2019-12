Dailymotion et Médecins du Monde s’allient en faveur des plus démunis

Afin de sensibiliser les internautes aux actions menées pour rétablir les populations les plus démunies dans leurs droits et montrer que ces actions ne s’effectuent pas qu’à l’étranger mais également en France, Médecins du Monde lance un grand jeu concours d’appel à la création d’images sur Dailymotion. Accessible à tous depuis la page www.dailymotion.com, ce concours invite les internautes à réaliser de façon libre et créative une vidéo qui illustre le parcours des plus vulnérables (sans-papiers, migrants, SDF, personnes se prostituant, Roms…) : leurs obstacles, leur quotidien, leurs galères, leurs espoirs…

Le concours récompensera les meilleures vidéos postées sur Dailymotion. Aujourd’hui en France, les populations les plus démunies sont écartées du système de santé auquel pourtant elles ont droit et depuis 30 ans, les bénévoles des centres Médecins du Monde viennent en aide aux plus vulnérables et se battent pour que l’accès aux soins de tous soit respecté. « Nous soutenons entièrement cette action, explique Fréderic Fleurier de Dailymotion. Nous espérons que les internautes et notre communauté de Motionmakers vont se mobiliser lors de ce concours et réaliser des vidéos et des courts-métrages de qualité ».