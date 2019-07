Cyclisme: Championnats du monde à Baie-Comeau du 14 au 24 août

La ville de Baie-Comeau accueillera les Championnats du Monde de cyclisme, du 14 au 24 août. Une compétition qui réunira près de 300 athlètes, tous venus chercher les quotas en vue des Jeux de Londres. L’équipe de France, qui figure toujours dans le TOP 10 des meilleures nations, tentera de faire aussi bien qu’à Milan en 2009, où elle avait rapporté 6 médailles. Parmi les chefs de file de la sélection française, on retrouve l’inusable Joël Jeannot en handbike. Son expérience des grands rendez-vous devraient l’aider à décrocher une médaille. Egalement en lice, Quentin Aubague (CP1), actuel double champion du monde contre-la-montre et course en ligne, l’alsacien Alain Quittet (MH1), médaillé de bronze du contre-la-montre à Pékin, ou le jeune Jérémy Crépelière (C4), licencié au VC Saumurois et récent champion de France du contre-la-montre. En tandem, Olivier Donval et John Saccomandi forment un duo parfaitement affuté qui peut également aller chercher une médaille.

L’objectif de Philippe Com, Directeur Sportif de la commission cyclisme, est bien identifié, “Au-delà des médailles et autres titres remportés, la France doit rentrer dans les cinq meilleures nations de ces Championnats du Monde. C’est une étape indispensable si nous voulons emmener trois athlètes par catégories de handicap aux prochains Jeux de Londres”. Pour Pierrick Giraudeau, DTN adjoint haut-niveau et compétition à la FFH, “Les bons résultats obtenus par les français dans les dernières compétitions internationales sont révélateurs d‘un excellent niveau de préparation. Les plus jeunes sont très affutés et les plus expérimentés montent en puissance. De bon augure avant ces Championnats du Monde.”

Composition de l’équipe de France :

C5

BALLATORE Johan – Aix Handisport

SEVERI Damien – CHSA Cannes

LANDIER Benjamin – RSE St-Laurent du Var

LE GUESCLOU Didier – TCGR Trégastel

MERCIER David – ASPAC Charente

C4

CREPELIERE Jérémy – VC Saumurois

CALMON david – AS MURET Cyclisme

C3

GALLETAUD Jacky – AJAC ROUILLAC

C2

BAHIER Stéphane – CC Ernéen

THIRIONET Laurent – Dunkerque LC

LAMBERT Jérôme – AS Hellemmes

CP1

AUBAGUE Quentin – Handisport Moulins

TW

CASTEX Elodie – CHV Guilherand Grange

CHAUDIER Martine – CHV Guilherand Grange

TH

HERVIO Julien – Aspar Créteil

SACCOMANDI John – ASLAA Paris

RENVOISE David – CSINI Paris

DONVAL Olivier – ASSLAA Paris

MH1

QUITTET Alain – ASF Mulhouse

PASCAL Patrick – ASF Mulhouse

MH2

ASSAS Mahrez – Stade Français Paris

MH3

JEANNOT Joël – CCP Dordogne

WH3

LAMBERT Murielle – AS Handisport AME Montargis