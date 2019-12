Cybathlon : La première compétition de sport bionique

Le Cybathlon, c’est la première compétition sportive virtuelle dédiée aux athlètes assistés par la robotique, l’informatique et les sciences cognitives. Il aura lieu le 8 octobre 2016 à Zurich.

Encadrée par le Pôle de Recherche National suisse de Robotique (NCCR), cette compétition s’adresse aux athlètes du monde entier équipés de prothèses, d’exosquelettes et de dispositifs électroniques et comprendra six épreuves :

– une course avec une interface neuronale directe (Brain-Computer Interface),

– une course de vélo avec une stimulation électrique fonctionnelle (Functional Electrical Stimulation),

– une course avec des prothèses au niveau des jambes,

– une épreuve avec des prothèses au niveau des bras, une course assistée par un exosquelette,

– une course avec un fauteuil roulant.

« L’objectif est de promouvoir le développement de nouveaux systèmes d’assistance et de renforcer l’échange scientifique, tout en améliorant la sensibilisation du public sur les défis et les opportunités des technologies d’assistance et en permettant aux pilotes handicapés de participer à des compétitions », commentent les organisateurs.