CWT France formalise son engagement pour l’insertion des travailleurs handicapés

Carlson Wagonlit Travel France s’engage dans le cadre d’une convention de 24 mois (du 22 octobre 2008 au 21 octobre 2010). « La signature de cette convention formalise notre engagement en faveur de l’intégration des personnes handicapées ; engagement totalement intégré aujourd’hui dans la gestion de nos ressources humaines » précise Jean-Claude Tacnet, Directeur général de CWT France. « La politique handicap de l’entreprise est une priorité car elle s’inscrit à la fois dans une logique de gestion des compétences, mais aussi plus globalement dans la politique de diversité engagée par le groupe » ajoute-t-il.

Participation active

Les actions entreprises dans le cadre de cette convention s’articuleront autour de 6 axes :

– Sensibiliser et former les acteurs immédiats (chargés de recrutement, managers directs…) à la question du handicap afin de leur donner le maximum d’outils clés pour réussir l’intégration de personnes handicapées ;

– Faciliter l’insertion professionnelle, en milieu ordinaire, des personnes handicapées par une préparation du salarié et de son environnement ;

– Favoriser le développement d’un projet professionnel individualisé à chaque travailleur handicapé en l’inscrivant dans le cadre d’un suivi personnalisé ;

– Participer activement à la professionnalisation des personnes handicapées extérieures à l’entreprise par des actions de formation – insertion. C’est dans ce cadre que les dispositifs susceptibles de faciliter l’embauche ultérieure (contrats de professionnalisation, contrats en alternance) seront privilégiés ;

– Développer l’économie du secteur protégé, notamment en recherchant toutes les voies possibles de coopération, tout en conciliant au mieux la qualité des emplois et les contraintes du marché (respect des délais, des coûts, de la qualité) ;

– Développer une démarche de dialogue avec les partenaires sociaux autour d’un sujet sociétal et concrétiser l’engagement pris par CWT dans le cadre des négociations sur la GPEC.

Politique active

Afin de faciliter la mise en œuvre d’une politique active d’emploi des personnes handicapées et de favoriser l’intégration de personnes nouvellement embauchées, des actions de communication interne et externe seront également déployées pour sensibiliser l’ensemble des collaborateurs. La direction des ressources humaines de CWT créera, dans ce cadre, une Mission Handicap qui aura pour rôle de réaliser les actions et les objectifs prévus par la convention. Cette Mission sera animée par le Responsable projet Diversité et handicap, dont

le poste vient d’être créé.