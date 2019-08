Culture et handicap : Le Sénat organise une table ronde ouverte à la presse et au public

Mercredi 6 mai, à partir de 10 heures, la commission de la Culture, de l’éducation et de la communication organise une table ronde, en salle Médicis, sur le thème « Culture et handicap : accessibilité des équipements et des contenus », en présence de :

Jean-Claude Ameisen, professeur, président du Comité consultatif national d’éthique,

André Fertier, président du Centre national de ressources pour l’accessibilité des loisirs et de la culture (CEMAFORRE),

Jean-Louis Garcia, président de la Fédération des Associations pour adultes et jeunes handicapés (APAJH),

Patrick Gohet, adjoint au Défenseur des Droits, ancien délégué interministériel au handicap,

Marie-Laure Las Vergnas, conseillère à la qualité d’usage et à l’accessibilité à Universcience, animatrice de la Réunion des établissements culturels pour l’accessibilité (RECA),

Fabienne Levasseur, administratrice, et Nicolas Mérille, conseiller national accessibilité universelle, de l’Association des paralysés de France (APF),

un représentant du ministère de la culture et de la communication.

Cette audition sera diffusée en direct sur le site du Sénat puis disponible en VàD

Elle est ouverte à la presse et au public.