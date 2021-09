Culture et accessibilité : Audiens fait un tour d’horizon des acteurs engagés

Ecouter article Ecouter article





La culture sur le podium de l’accessibilité !

Par notre partenaire Audiens. Hier encore, en bien des endroits, le sujet du handicap, de l’accessibilité s’il était sujet d’émotion, était souvent, très souvent, objet de rareté, d’exception, y compris dans le domaine de la culture.

Cà, c’était avant, avant que ne soit mise en œuvre la Mission Handicap du spectacle vivant enregistré que propose Audiens, le groupe de protection sociale des professionnels de la culture, en partenariat avec l’Agefiph !

www.audiens.org et www.missionh-spectacle.fr

Audiens est entraîné !

Il est depuis de nombreuses années investi sur le sujet du handicap :

Un taux d’emploi au sein de ses effectifs dépassant les 9% de travailleurs avec un handicap, la signature de la charte du CSA pour l’emploi dans l’audiovisuel, des négociations avec les branches professionnelles, des accompagnements, un siège au Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées CNCPH… le sujet ne date pas d’hier, mais ici comme ailleurs, le temps est un allié.

Un partenariat qui fait sens avec l’association L’Hippocampe www.hippocampe-association.fr:

-le Concours de la BD d’Angoulême, www.hippocampe-culture.fr

-le Festival Regards croisés www.festivalregardscroises.com qui, par la production de courts métrage audiovisuels, révèle et confirme le talent des travailleurs avec un handicap, voir Les Equilibristes Les équilibristes – Festival Regards Croisés 2017 – Mission Handicap du Spectacle vivant et enregistré (missionh-spectacle.fr) Multi récompensé.

Audiens est entrainant proposant des événements pour que les professionnels de la culture entrent dans le jeu de l’accessibilité !

Pour mémoire, en 2019, Audiens crée l’événement en organisant un colloque « L’art et la manière de vivre ensemble dans la culture ». Un temps fort pour réunir les acteurs de la création, point de repère, voire de départ pour mobiliser les professionnels qui font la culture, afin qu’ils se questionnent, répondent à l’enjeu de l’accessibilité www.audiens.org/colloque/vivre-ensemble

De là, devrait dans quelques semaines, être publié un outil au bénéfice de l’emploi dans la culture avec un handicap, pour que les professionnels qui organisent des événements n’oublient personne… Sans compter que tous les événements que propose Audiens, voire auxquels il est associé sont désormais traduits en Langue des Signes Française. Ce fut le cas pour les débats proposés au sein du Cloître Saint Louis ces 14 et 15 juillet avec l’Urapeda Sud.

Au-delà des solutions pour que les professionnels puissent à égalité accéder aux informations, solliciter des aides, de l’écoute (Avec ACCEO : accueil téléphonique adapté aux besoins d’audition, www.acce-o.fr ; Avec Facil’iti : site Internet permettant à chacun de naviguer avec une adaptation sur mesure www.facil-iti.fr

Cela vaut aussi pour La cellule de lutte contre les Violences sexistes et sexuelles Cellule d’écoute psychologique et juridique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes pour les professionnels de la culture – Groupe Audiens

Audiens prend une longueur d’avance avec la plateforme digitale CulturAccessible

Fixé sur l’horizon d’une culture pour tous, Audiens met en place une plateforme digitale qui sera proposée dans les prochaines semaines, pour que gestionnaires de lieux et d’événements culturels accèdent à l’accessibilité ! www.audiens.org/culture-accessibilite.html

L‘ambition de cet outil est de faciliter l’accès aux informations, pour situer les enjeux et responsabilités, de proposer des solutions pour s’évaluer, , pour accompagner les ambitions d’accessibilité à la communication, l’accueil, aux œuvres.

Ainsi, grâce au partenariat avec la Manufacture digitale www.lamanufacturedigitale.fr un film d’animation « Accueillir chacun à égalité » a été réalisé pour situer chacun de ces professionnels dans les étapes qui font la différence https://www.youtube.com/watch?v=tJGz-nRrjug

La Mission Handicap un partenaire de réussite pour allier culture et accessibilité

Elle œuvre au bénéfice des branches du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la radio, de la production radiophonique, des prestataires du spectacles vivant et de l’audiovisuel.

On le voit, le champ est vaste, la mission d’importance ! Et ce, à 4 endroits : l’accompagnement des entreprises, celui des salariés et des étudiants, le partage d’expériences, la communication sur tout ce qui peut contribuer à la prise en compte et satisfaction des besoins associés aux handicaps en termes d’emploi – accès et maintien.

Mais aussi pour accompagner les lieux et événements culturels pour qu’ils s’approprient le sujet de l’accessibilité au bénéfice de l’accès à leur information, accueil, œuvres programmées. Car quoi ? Les professionnels sont aussi des spectateurs… Et un professionnel qui ne peut suivre la production de ses pairs, a des chances de s’éloigner de l’emploi…

C’est à cet effet, que des fiches pratiques sont mises à dispositions : Ressources Documentaires – Mission Handicap du Spectacle vivant et enregistré (missionh-spectacle.fr) Dont pour l’accessibilité audiovisuelle, des ERP.

Encore ?

Quand les deux se passent le relais…

Ce 16 juillet 2021 fut le point d’orgue d’un travail mené sans relâche pour non seulement guider, mais aussi, avant tout, accompagner, montrer le chemin d’une culture de l’égalité. Qu’on en juge.

Réunissant le Ministère de la culture et l’AGEFIPH, Audiens avec le Festival d’Avignon a présenté son accompagnement à 360° de cet événement international, au bénéfice de l’emploi, de l’accès à la culture.

Information et formation des permanents, des agents d’accueil de billetterie.

Accompagnement à la rédaction de fiches de recrutement, au recrutement lui-même permettant de passer de 2 à plus de 6 embauches de travailleurs avec un handicap.

Conseils à plus d’accessibilité des lieux de programmation du dit-festival, dont la Fabrica. La FabricA | Festival d’Avignon (festival-avignon.com)

Un accompagnement à 360° qui par la programmation mobilise les salariés, au bénéfice de la prise en compte, satisfaction, de tous, tant des spectateurs que des professionnels, quand généralement on sensibilise les collaborateurs au travail avec un salarié handicapé non pour son public, sa clientèle…

Ici le traitement du sujet est passé par la mobilisation des collaborateurs du Festival pour honorer leur mission de service public, cela impactant l’information, l’accueil et l’accès aux œuvres des spectateurs.

Une telle organisation implique chacun, contribue à innover, adapter, dépasser les freins par une démarche assumée, sans rupture, responsable, professionnelle plus qu’émotionnelle. Voir L’atelier préparatoire abordant ce sujet lors de l’Université du Réseau des Référents Handicaps proposée par l’AGEFIPH (860) Au plateau, en coulisses, dans les gradins : s’employer à cultiver l’égalité. – YouTube

Un Festival qui n’est pas en reste à ce stade !

Programmation de spectacles produits par l’Oiseau Mouche, Catalyse qui confirment la créativité des travailleurs handicapés.

Adaptation des outils de communication dont site Internet avec notre partenaire Facil’iti.

Renouvellement des gradins de la Cour d’Honneur pour un meilleur accueil de tous les spectateurs.

Adaptation de l’œuvre, avec Accès culture ce 16 juillet, par l’audiodescription de La Cerisaie de Anton Tchekhov, traduction André Markowicz, Françoise Morvan, publiée aux éditions Actes Sud avec Isabelle Hupper, mise en scène par Tiago Rodrigues, dans la Cour d’Honneur du Palais des Papes d’Avignon. La Cerisaie | Festival d’Avignon (festival-avignon.com)

Création de fiches pour que les spectateurs préparent leur venue.

Mise en place d’une maquette tactile de la Fabrica, citée plus haut.

Mise à disposition de boucles magnétiques individuelles.

Etc. Accessibilité | Festival d’Avignon (festival-avignon.com)

Une course de fond !

Avignon Festival et Compagnie, le Off d’Avignon est aussi accompagné par Audiens, la Mission Handicap du spectacle vivant et enregistré.

Une équipe à fond pour la culture et son accessibilité !

On pourrait penser que ce travail a mobilisé nombre d’interlocuteurs à Audiens. Il n’en est rien. Entre 4 à 6 collaborateurs d’Audiens ont porté le flambeau de ces avancées qui feront date !

Au final, sur la ligne d’arrivée,

Plus que des actes dont certes on peut se louer, mais dont surtout on peut saluer la constance et pertinence, en découlent des perspectives :

Ainsi, l’AGEFIPH a confirmé que programmer un spectacle produit par une entreprise du secteur protégé et adapté via un contrat de cession peut ouvrir des droits à une déduction du montant de la contribution dans le cadre de l’OETH LOETH-Fiche-pratique-MHS.pdf (missionh-spectacle.fr).

Le Ministère de la Culture, représenté Thierry Jopeck, Haut fonctionnaire au handicap et à l’inclusion, a confirmé qu’à l’occasion de la CIH (Conférence Interministérielle du Handicap) du 5 juillet 2021, le Fonds d’aide au spectacle vivant accessible était renouvelé pour 2021 à hauteur de 880 000 €) pour le financement par exemple d’audiodescriptions, de réalisation de sous- titrages, de présence de traducteurs en LSF, de gilets vibrants pour les concerts ou la danse, que l’emploi dans la culture devait être réfléchi si possible lors de la prochaine Commission Nationale Culture Handicap, en préparation.

Chacun s’accordant sur des sujets à réfléchir comme : La portabilité de l’accessibilité pour l’emploi dans la culture, la mutualisation d’outils adaptés, le passage du statut d’associations culturelles à celui d’entreprise du secteur protégé et adapté pour que les entreprises de la culture soient à égalité de possibilités de sous-traitance, et.

Jouer le jeu ensemble pour rendre la culture plus accessible au handicap

C’est à la Mission handicap que les entreprises doivent cette réponse insoupçonnée jusqu’alors. Sa connaissance des enjeux et organisations, usages professionnels est un atout pour l’emploi dans la culture ! C’est là, la vertu d’une collaboration que de provoquer des questionnements émergeants du quotidien professionnel, de son observation, pour les soumettre à l’autre, l’inviter à y répondre dans une règle commune qui n’a pas ou très peu intégré les réalités des professionnels de la culture.

C’est ainsi que collaborent Audiens, la Mission Handicap, l’AGEFIPH. Un seul objectif : l’emploi des professionnels avec un handicap dans les métiers de la culture !

Quel lien, à la lecture de cet édito, avec les Jeux paralympiques de 2024 ?

Que tout ce qui a été fait ici, est une avancée pour 2024, donnant repères et pistes à suivre aux organisateurs de cet événement au rayonnement international,

Que le sport et la culture ont bien des choses en commun, dont celui de devoir être au Top sur des temps, courts, déterminants, qui sont les points d’orgue d’un investissement de long temps, de longue haleine…

Que la présence de sportifs ou d’artistes divers et singuliers contribuent à changer le regard,

Que la culture est présente dans de nombreux sports (Natation synchronisée, Equitation, Gymnastique au sol, Plongeon, Patinage artistique, Danses sportives…)

Que les deux environnements accueillent du public, sont objets de retransmission audiovisuelle, cinématographiques…

Que les spectateurs ne resteront pas dans les stades, mais auront sans doute le goût de rejoindre les événements culturels proposés,

Que c’est le travail en équipe qui conduit à la victoire !

Vivre et Travailler ensemble dans la culture ? Jouons le jeu !

Pascal Parsat