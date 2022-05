Culture accessible : Réflexions et actions autour d’un besoin essentiel

Ecouter article Ecouter article

Inclusiv’Events : Quand la culture doit être accessible à tous !

Par Mylan Douthe. J’ai eu, en avril dernier, le plaisir d’accueillir Rui Pereira, président d’Inclusiv’Events dans Mobilité augmentée, l’émission d’actualité du Handicap en Gironde sur RIGFM. Ce fut notamment l’occasion de rappeler l’importance du patrimoine culturel français et la nécessité pour tous d’y avoir accès. La culture est un besoin essentiel à la vie de l’Homme et c’est pourquoi elle doit être accessible à tous.

Un sujet absent de la campagne présidentielle malgré son importance capitale

Nous ne pouvons pas faire l’économie de la culture car elle est la seule réponse durable et solide aux multiples défis qui assaillent notre pays. Il est regrettable que ce sujet fût également absent, comme beaucoup d’autres, de la campagne présidentielle.

Peut-être que cette absence du sujet dans le débat public découle du manque de vision globale des pouvoirs publics en la matière ? Lorsque l’on minimise l’importance de la culture dans la cohésion sociale, c’est réellement l’équilibre d’une nation qu’on menace.

Ce n’est pas un sujet qui doit être abordé uniquement sous le prisme budgétaire ! On ne peut pas non plus le réserver à quelques privilégiés. L’accès à la culture peut représenter un effort, mais elle doit être accessible à tous !

Inclusiv’events, une initiative pour une culture plus accessible

C’est tout l’objet d’Inclusiv’events. Dans un environnement où les personnes à mobilité réduite rencontrent des difficultés pour accéder à la culture et pour se déplacer dans les espaces publics, cette entreprise fait en sorte de développer l’accessibilité universelle. Son fondateur Rui Pereira a créé et breveté Cau-Mobility, un dispositif tout-public, tout-terrain, multi-usage et amovible qui permet une liberté de déplacement à toutes et tous.

Grâce à son expérience dans le domaine du handicap et de l’associatif, Rui a l’habitude du travail en partenariat ! Il propose, avec l’aide de ses différents partenaires, un Pack Accessibilité Universelle des Évènements afin de rendre la culture plus accessible.

Ensemble ils conseillent et accompagnent toutes celles et ceux qui le souhaitent dans leur démarche inclusive. Diagnostic, accompagnement, formations, services et matériels d’accessibilité innovants, sont mis à disposition des clients.

Mobiliser la culture dès l’école

Offrir une culture accessible pour toutes et tous doit reposer sur quelques fondamentaux. Notamment celui de l’éducation ! Dans cette perspective il est impératif de créer de l’échange, de l’interaction entre des artistes et nos écoles. Cela permettra faire découvrir de nouveaux horizons et de donner les clés de compréhension sensible du monde des arts aux élèves. Cela passe par une véritable politique d’éducation artistique et culturelle tout au long de la vie, et non pas par des mesurettes sectorielles et isolées.

La culture doit de nouveau imprégner durablement l’ensemble de nos territoires car elle sera à n’en pas douter une chance pour de nombreux jeunes de mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent et par conséquent de mieux prendre leur place dans la société demain.

Mylan Douthe

« Étant en situation de handicap moteur, j’attache beaucoup d’importance au militantisme. Pour moi, l’engagement est la clef d’une génération solidaire. Ma chronique reflète mon ambition de construire une société plus durable, inclusive et solidaire ».

En photo : Rui Pereira, président d’Inclusiv’Events, et Mylan Douthe.

