Cuisine et autisme : L’expérience de Josef Schovanec

« Je cuisine un jour bleu – Gourmets autistes, recettes et témoignages » : Un livre pour allier cuisine et autisme

C’est le 1er livre français qui aborde les difficultés de certaines personnes autistes (400 000 autistes Asperger en France) face à leur assiette ! Cet ouvrage culinaire est né de la rencontre entre un jeune homme autiste – Josef Schovanec – et un gastronome – Claude Carat. Ce livre qui propose de réconcilier cuisine et autisme paraîtra le 20 mars prochain, quelques jours avant la journée internationale de sensibilisation à l’autisme, le 2 avril. Il a ainsi un double objectif : aider les personnes autistes à se nourrir malgré leur hypersensibilité à l’odeur, au goût ou aux textures ; et permettre à tous ceux qui le souhaitent d’en apprendre plus sur l’autisme, un trouble méconnu et encore porteur de nombreux préjugés.

« Les difficultés sensorielles des personnes autistes sont nombreuses et l’alimentation n’échappe pas à la règle. Devant des enfants qui ne mangent que du rouge, ne supportent que le mixé ou refusent tout légume, les parents trouvent des solutions innovantes… et les enfants autistes, devenus adultes, inventent à leur tour ! expliquent les auteurs. Les 40 recettes de cet ouvrage ont été proposées par des personnes autistes et leurs proches. Certaines sont très simples, d’autres plus originales… Elles sont accompagnées de photos et illustrées pas à pas ».

Josef Schovanec est docteur en philosophie, conférencier et auteur de la chronique Voyage en Autistan sur Europe 1. Claude Carat est fondateur et président de l’Association des Amis de la Fête de la Gastronomie. Ce livre a également bénéficié du soutien de Christophe Bligny de l’École de Paris des métiers de la table (EPMT), et comprend la préface des chefs Guillaume Gomez (Meilleur Ouvrier de France, chef des cuisines de l’Élysée depuis 1997) et Michel Roth (Meilleur Ouvrier de France doublement étoilé et juré pour Masterchef et Top Chef). Disponible le 20 mars 2018 – 176 pages – 21 € – édition Terre vivante. Les droits d’auteurs de ce livre sont en partie reversés à des associations œuvrant pour l’autisme en France.