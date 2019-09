CrossFit Adapté : Une discipline à découvrir avec l’association Kondor

Association Kondor : se sentir pousser des ailes avec le CrossFit adapté

Initiez-vous au CrossFit adapté avec l’association Kondor ! Située à Rennes, celle-ci a pour but d’améliorer et de faciliter la vie des personnes à mobilité réduite à travers des événements destinés à leur faire passer de bons moments.

Si elle a choisi de proposer des séances de CrossFit, c’est parce qu’il s’agit d’un sport totalement adaptable aux différents types de handicap et donc accessible à tous. En effet, ce sport est un programme de conditionnement physique général qui tente d’optimiser le niveau de fitness global en développant 10 qualités athlétiques : l’endurance musculaire et cardiovasculaire, la force, la flexibilité, la puissance, la vitesse, la coordination, l’agilité, l’équilibre et la précision. Il peut s’adapter à n’importe quel handicap et est donc accessible à tous, avec des exercices variés. Les séances s’effectuent le vendredi à 11h30 au Crossfit-Erer, 8-10 Rue Jean le Ho à Rennes, avec un coach particulier.

L’association propose aussi des journées évasions comme des sorties en mer et des baptêmes de l’air. Constatant que de nombreuses personnes ne font pas ou plus de sport à cause de leur handicap, Kondor souhaite les aider à reprendre une activité physique avec plaisir, en développant des qualités qui rendront leurs déplacements plus simples au quotidien. « Nous voulons montrer que le handicap n’est pas une fatalité, ni une barrière, et qu’il est possible d’accomplir de belles choses en étant en fauteuil roulant », commente l’équipe de l’association.

Pour plus d’informations sur le CrossFit adapté : www.association-kondor.com