L’AFIJ collecte régulièrement des milliers d’offres d’emploi pour jeunes diplômés directement ou sur son site www.jd-recruteurs.info. Ses premiers constats pour le premier semestre 2010 portent sur une augmentation de 70% du nombre de postes proposés par rapport au premier semestre 2009.

37% de ces postes sont en CDI.

Les contrats à durée déterminée (CDD) représentent 51% des postes, les contrats d’intérim : 11% et les CUI (Contrat Unique d’Insertion) : 1%. Les contrats « cours » constituent 63% des postes au total.

Le nombre de postes par offre a diminué fortement de 5 à 3,3 postes par offre.

L’augmentation du nombre de postes par rapport au premier semestre 2010 porte davantage sur des contrats à durée déterminée :

CDD, CTT et contrats aidés : + 98%, mais aussi sur les

CDI : + 37%.

Cette augmentation a été particulièrement forte au mois de juin.

La croissance par type de poste est assez hétérogène selon les domaines ; elle est plus forte dans les domaines :

Du marketing – commercial – vente,

De l’informatique et

De la production, où la diminution du nombre d’offres avait été la plus forte en 2008 et 2009.

Alors que l’on note une diminution du nombre de postes proposés dans les activités tertiaires, la communication et la publicité et les fonctions d’administration et de gestion. Ces résultats traduisent une reprise des embauches par rapport à l’année 2009 particulièrement sinistrée. L’augmentation du nombre d’offres du début 2010 ne présume pas de l’ensemble de l’année. Elle ne permet pas de revenir au niveau d’embauche du premier semestre 2008. Par exemple, le nombre d’offres en CDD reste à -27% par rapport à 2008.

Le « stock » de jeunes, diplômés 2008 et 2009 toujours en recherche d’un emploi, reste important alors que les jeunes, diplômés en 2010, arrivent sur le marché du travail. D’ici mi-juillet, une analyse plus précise concernant les offres d’emploi recueillies par l’AFIJ au premier semestre 2010 sera mise en ligne et, par ailleurs, les résultats de l’enquête menée par l’AFIJ fin juin, auprès de recruteurs de jeunes diplômés, sur leurs « prévisions d’embauche au second semestre 2010 » seront publiés.