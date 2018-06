Croisière et handicap, c’est possible et ça se prépare

Croisière et handicap ne sont pas forcément incompatibles

Aujourd’hui la croisière est un mode de vacances ouvert au plus grand nombre, il suffit de voir le nombre croissant de bateaux toujours plus grands, plus luxueux et plus équipés qui prennent la mer pour le bonheur des croisiéristes. Mais si vous êtes porteur d’un handicap qu’en est-il ?

Rassurez-vous les bateaux modernes, en tout cas pour les plus grands, sont adaptés à l’accueil des personnes en fauteuil roulant. Des cabines adaptées sont conçues pour les vacanciers de différents niveaux financiers. Nous avons demandé à Eric Varet, lui-même en fauteuil roulant, et directeur d’une agence spécialisée (EasyMouv’), son point de vue. Il nous rappelle l’importance de passer par une agence de voyage qui connait bien le handicap, car si l’équipage d’un bateau peut-être très accueillant, il est souvent issu de différentes nationalités et sans aucune formation liée au handicap.

Eric Varet parle en professionnel et en connaisseur, il a effectué un certain nombre de croisières et en vend de manière régulière à des personnes handicapées. De fait, il connait mieux les aménagements des bateaux que le service commercial et que l’équipage. Il est capable de choisir pour vous, selon votre handicap, la cabine la mieux équipée et la mieux placée, ce qui n’est pas anodin quand on voit la taille des bateaux. Sur le bateau lui-même, les restaurants, les attractions et les ponts sont accessibles pour profiter pleinement de votre voyage. Certains aménagements aquatiques restent difficiles voire impossible d’utilisation en fonction du handicap. Mais ce qu’apporte une agence comme celle d’Eric Varet c’est la compréhension des besoins spécifiques du client et donc la possibilité de lui organiser une vie à bord agréable et des escales adaptées afin de profiter de tout ce qu’une croisière peut offrir. Débarquement à l’escale, transports adaptés, identification des sites les plus accessibles… Tout est possible. Cela a bien sûr un coût, qui s’ajoute à celui de la croisière, et dans ce domaine pas de différence avec les autres passagers qui paient aussi pour chaque escale. Pas de quoi reculer si la croisière vous fait rêver, elle reste un moment unique et privilégié qui ne vous laissera qu’une envie en tête : celle de votre recommencer. Lors d’une croisière le handicap n’est pas un obstacle au bonheur.

Croisière et handicap, pour en savoir plus : www.easymouv.fr

En photo : Escapade en Thaïlande © EasyMouv’