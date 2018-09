Crohn, RCH et polyarthrite : Venez vous informer !

Un salon consacré à la maladie de Crohn, la RCH et la polyarthrite sera organisé les 12 et 13 octobre à Paris ! Des déclinaisons régionales de ce salon seront également organisées dans 16 villes de France du 28 septembre au 27 octobre.

Les 12 et 13 octobre prochains, l’afa Crohn RCH organisera en partenariat avec l’Association Française des Polyarthritiques (AFPric) un grand salon dédié à la maladie de Crohn, la Rectocolite hémorragique (RCH), la Polyarthrite et les rhumatismes inflammatoires chroniques.

Gratuit et accessible à tous, ce salon vivra sa 2e édition. L’année dernière, il avait accueilli plus de 3000 visiteurs (familles, jeunes, adultes et seniors) venus de toute la France.

Au programme :

– De nombreuses conférences animées par des rhumatologues et des gastro-entérologues.

– Des ateliers de bien-être.

– Des stands d’information.

– De nombreuses animations parmi lesquelles des initiations aux thérapies complémentaires (sophrologie, Qi Gong…).

Des déclinaisons de cet événement seront également organisées dans toute la France du 28 septembre au 27 octobre :

Hauts-de-France : le 13 octobre à Douai Je m’inscris (Douai)

Grand Est : le 29 septembre à la Wantzenau Je m’inscris (Wantzenau) & le 27 octobre à Reims

Auvergne – Rhône-Alpes : le 6 octobre à Bron Je m’inscris (Bron) & le 27 octobre à Aubenas

PACA : le 28 septembre à Marseille Je m’inscris (Marseille) & le 27 octobre à Nice Je m’inscris (Nice)

Occitanie : le 6 octobre à Montpellier Je m’inscris (Montpellier) & le 27 octobre à Carcassonne (Pas de conférence MICI à Carcassonne. Présence d’un stand afa)

Nouvelle Aquitaine : le 20 octobre à Mérignac

Centre- Val de Loire : le 29 septembre à Bourges Je m’inscris (Bourges)

« Les maladies inflammatoires chroniques (Polyarthrite, spondyloarthrite, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique…) concernent plus d’un million de personnes en France, précisent les organisateurs. Elles ont de nombreux points communs : elles surviennent à tous les âges de la vie en entraînant douleurs, fatigue ainsi que de lourdes répercussions sur la vie personnelle et professionnelle des malades… Malgré une amélioration récente des traitements, trop de patients manquent encore d’informations pour devenir acteurs de leur prise en charge et faire face au quotidien. C’est pour cela que l’Association Française des Polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques (AFP ric) et l’afa Crohn  RCH  France, deux associations reconnues d’Utilité Publique, ont décidé d’unir leurs forces pour organiser un événement d’information gratuit et accessible à tous ».

Pratique : L’accès aux salons est gratuit et sur inscription : http://www.salon2018.org/

Le 12 octobre de 13h à 18h30 & le 13 octobre de 9h à 18h30

Espace Charenton – 323 bis, rue de Charenton, Paris 12e

Pour plus d’informations sur la maladie de Crohn et la RCH : Rendez-vous sur le site de l’afa