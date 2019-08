Crise des finances publiques et crise sociale : la Fegapei demande une négociation globale au gouvernement

A l’occasion de la Conférence salariale réunissant les partenaires sociaux des branches professionnelles des secteurs sanitaire, social et médico-social, au cours de laquelle la DGCS a annoncé pour 2011 une augmentation globale de la masse salariale de 1% pour les 600 000 salariés concernés, la Fegapei (Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées) a demandé, face à la situation de crise, une négociation globale au gouvernement.

1. Une situation de crise

La Fegapei constate que les secteurs sanitaire, social et médico-social sont entrés dans une crise profonde et durable. Perte du pouvoir d’achat des salariés, baisse de l’attractivité des métiers du secteur, niveau d’emploi utilisé comme variable d’ajustement, nombre croissant de “faisant fonction”… autant de réalités qui menacent directement la qualité de l’accompagnement des personnes vulnérables, âgées et handicapées.

2. La proposition de la Fegapei

La Fegapei a demandé de dépasser l’approche uniquement fondée sur une maîtrise comptable et financière et d’apporter une réponse globale, en agissant sur l’ensemble des leviers possibles pour sortir de cette situation et redonner une ambition aux politiques publiques de santé :

– La réforme de la tarification (aujourd’hui inéquitable),

– La pertinence des normes (annexes 24, normes techniques et immobilières des établissements,…),

– La coopération “secteur médico-social et secteur sanitaire” (construction des parcours de vie, amélioration des conditions d’accompagnement des personnes, redéploiement des crédits du sanitaire vers le médico-social),

– La construction effective des réseaux “domicile – école – médico-social – sanitaire”,

– Le déploiement de nouvelles formations pour les professionnels du secteur, la valorisation et la diffusion des savoir-faire acquis par ces professionnels.

La Fegapei a demandé que les pouvoirs publics se saisissent de la question au plus haut niveau et qu’une réflexion et des négociations globales soient ouvertes dans les meilleurs délais sur tous ces sujets. Il s’agit d’un véritable enjeu national qui doit déboucher sur un plan d’actions global et apporter des réponses concrètes. Il y a urgence.

A propos de la FEGAPEI

La FEGAPEI, Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées fédère 500 associations et

4000 établissements, soit plus de la moitié des établissements accueillant des personnes handicapées en France. Ces établissements et services emploient 120 000 salariés et accompagnent plus de 200 0000 personnes handicapées, adultes comme enfants. A travers la diversité de leurs activités, les associations adhérentes à la Fegapei interviennent :

– sur l’accompagnement (éducatif, social et médico-social) des enfants et des adultes handicapés en établissement comme à domicile ;

– sur l’accès au travail, notamment dans le champ du travail protégé et adapté.

Parmi les associations adhérentes à la Fegapei figurent également des services tutélaires et des Unions départementales des

Associations familiales, qui assurent une protection juridique aux personnes vulnérables.

La FEGAPEI, en tant que syndicat d’employeurs, défend également les intérêts des associations dans leur fonction d’employeur (convention collective, accords de branche, etc.).