Créer du lien social : une priorité en période de crise

Parce que dans une période de crise, une personne isolée est une personne encore plus fragilisée, il est urgent de s’attaquer à toutes les formes de précarité. Or, les maires, par leur proximité avec leurs concitoyens et les leviers d’actions dont ils disposent, sont les acteurs privilégiés du renforcement des liens sociaux. Forts de ce constat, que devrait renforcer l’enquête menée conjointement auprès des Maires de France sur leurs priorités, leurs attentes et les freins qu’ils rencontrent en matière de développement du lien social, l’Association des Maires de France (AMF) et l’Observatoire De l’Action Sociale décentralisée vont lancer officiellement le 2 juillet les Ateliers nationaux du Vivre-Ensemble et de la Fraternité, sous la Présidence de Jacques Pelissard, président de l’AMF.

Des initiatives créatrices de lien

Initiés dans le cadre des 7es Rencontres nationales de l’Observatoire national de l’Action Sociale Décentralisée (ODAS), manifestation, qui réunit tous les deux ans à Marseille un millier d’élus et de décideurs du secteur social, ces Ateliers seront ensuite déclinés localement. Après Saint-Jean-de-Maurienne qui inaugurera ces rendez-vous le 2 octobre 2009, la ville de Besançon prendra le relais. Un peu partout en France, les communes développent des initiatives créatrices de lien – espaces intergénérationnels, réseaux associatifs, de « voisineurs »… En présentant les plus innovantes aux élus et à leurs partenaires naturels (Etat, prestataires sociaux, associations…), l’AMF* et l’ODAS veulent les encourager à favoriser la prise en compte du développement du lien social dans toutes les politiques municipales, au-delà de leur seule politique sociale et de leur soutien aux associations.

La fraternité ne se décrète pas



Les 7es Rencontres nationales de l’ODAS devraient d’ailleurs faire émerger plusieurs pistes de réflexion et propositions dans les domaines du soutien à la jeunesse, du soutien à la famille, de l’autonomie, de l’insertion, de la vie des quartiers, afin de permettre aux maires d’adapter leurs réponses et de proposer de nouveaux espaces d’implication et de mobilisation de tous les habitants. Car si la Fraternité ne se décrète pas, elle doit être encouragée. Un message repris lors de la soirée de lancement des Ateliers nationaux, le 2 juillet prochain, par Régis Debray, auteur de « l’instant Fraternité », Denis Piveteau, co-auteur d’ « Une société en quête de sens » et Jean-Louis Sanchez qui vient de publier chez l’Harmattan « Pour une République des Maires: le Vivre-Ensemble à l’épreuve de la crise », qui animeront un débat autour de ces thèmes.

* Association chargée de l’observation et évaluation des politiques locales d’action sociale