Créer des liens entre personnes handicapées et aidants : Tab’Lucioles

Tab’Lucioles crée des liens entre personnes handicapées et aidants

Cultiver de manière simple les liens entre les personnes handicapées en grande dépendance, les seniors en perte d’autonomie, et leurs aidants : Telle est la vocation de l’application pour tablettes et smartphones Tab’Lucioles.

Née du constat qu’il n’existait aucune application adaptée aux personnes en situation de handicap mental sévère ou en grande dépendance, cette application propose un accès facile à des images, vidéos et musiques, ainsi qu’un espace de partage avec la famille et les amis de l’utilisateur.

Le but étant de stimuler la personne aidée en lui rappelant de bons moments et en lui donnant des nouvelles des proches en images et paroles, ou en partageant des images et vidéos sur des sujets qui l’intéressent.

“Avec Tab’Lucioles, vous offrez à votre proche un nouvel espace d’autonomie, commentent les créateurs de l’application. Vous lui donnez l’occasion de se raconter aux autres. Vous mettez à sa disposition son « livre de vie » numérique actualisé en permanence. Vous favorisez les liens avec ses proches. Vous disposez d’un outil de collaboration entre professionnels et familles”.

Application gratuite, disponible sur App Store et Google Play.

Pour obtenir plus d’informations ou télécharger l’application gratuitement, vous pouvez vous rendre sur le site dédié : www.tablucioles.org