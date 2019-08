« Création» pour voix, violon, dispositif électroacoustique, dispositif vidéo et art numérique

Son, voix, lumière et couleur interagissent pour générer la matière physique, chimique, organique, visuelle, auditive, sensorielle… vibratoire. Six pièces autonomes ont été conçues autour de 4 univers artistiques complémentaires, au croisement des éléments bois-eau-feu-airmétal- terre… Une 7ème pièce vient comme une accumulation, une superposition des 6 précédentes, dans une mise en abîme…

Ce programme pour voix, violon, dispositif électroacoustique, dispositif vidéo et art numérique est proposé par Audrey Pévrier (l’Ensemble de Six Voix Solistes), Sébastien Eglème, Pascal Caparros et Benoît Voarick (collectif Le MaTriCe).

Durée : 30 mn

Interprètes : Audrey Pévrier alto, Sébastien Eglème dispositif électroacoustique, violon, Pascal Caparros vidéo, installation et interaction, Benoît Voarick dispositif vidéo

Audrey PÉVRIER (France) Alto

Chef de Choeur et violoniste de formation, elle étudie l’harmonie, le contrepoint, l’analyse et l’esthétique musicale au CNSM de Paris et à la Sorbonne, au cours de ses études de musicologie. Parallèlement, elle suit la formation de chef de choeur dispensée par le Centre d’Art Polyphonique, ARIAM Ile-de-France. Elle quitte Paris pour entrer au CNSM de Lyon dans la classe de direction de choeur de Bernard Tétu. Sa carrière se partage entre ses activités de chef de choeur auprès du Choeur Franco-Allemand de Lyon, de l’ensemble Zarastro d’Ecully et sa voix de contralto qui l’amène à se produire en soliste, en choeur, sous la direction de Nicole Corti ou Bernard Tétu, en récital avec le pianiste Fabien Charpentron. Elle a rejoint l’Ensemble de Six Voix Solistes en 2004.

Sébastien ÉGLÈME (1978 – France) Violon, dispositif électroacoustique, sampler, composition

Violoniste de formation classique, son travail s’axe essentiellement sur les pratiques contemporaines, de l’improvisation aux musiques électroniques. Membre de divers collectifs artistiques (Prunes85, MaTriCe, Dispar, MonsieurHiii !, Ishtar, Résonance contemporaine, BrouhaAaah), il construit son vocabulaire et son langage musical au cours de toutes ses rencontres, ces expériences humaines où se croisent les univers artistiques (danse, vidéo, arts plastiques…). Il travaille également à sensibiliser le public à ces décloisonnements (FERME du Vinatier, CFMI, milieu scolaire).

Pascal CAPARROS (France) vidéo, installation et interaction

Imagiste, il crée et mixe l’image en direct en utilisant des outils numériques et des dispositifs proche de l’installation (low tech). Son intérêt pour l’abstraction oriente son travail vers l’utilisation du larsen, de la lumière et vers le lien image-son. Les éléments figuratifs présents dans son travail sont influencés par le cinéma expérimental et/ou d’art et d’essai. Pascal Caparros fait partie du collectif Le MaTriCe. Il mène de nombreuses actions artistiques.

Benoît VOARICK (France) Artiste vidéaste

Formé à la technique cinématographique dont il s’éloigne rapidement, il déambule sur différents champs de bataille de la création contemporaine. Artiste vidéaste, performer, vj, documentariste, il s’inspire du moment pour en construire de tout autres … décalés.

7bis Pratique

Vendredi 11 juin, 18h30 / Samedi 12 juin, 16h00

Lieu : S.A.S. ORSAC 26 av. des Anciens Combattants, Bourg-en-Bresse

L’équipe du S.A.S. ORSAC soutient dans sa fonction éducative, sous forme d’écoute, de conseils, d’informations et d’accompagnement, les personnes handicapées par les maladies du psychisme, désireuses d’accéder à plus d’autonomie dans leur vie. Le S.A.S. accueille une soixantaine d’adultes qui ont, en grande majorité, une activité professionnelle. Ils lui sont présentés par différents organismes comme la DIPAS, les ESAT, les ateliers protégés….

Accès : Bus n°1, n°4, arrêt Observatoire, gare SNCF à proximité

Tarifs : Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 5 € (groupes de 5 personnes et +, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, étudiants, familles nombreuses, jeunes de – de 18 ans sur justificatif. Gratuit pour les moins de 10 ans / Abonnement formule 4 et + : 20 € (accès à 4 spectacles de la saison, au choix. Le tarif unitaire pour les spectacles suivants sont de 5 €, sur présentation de la carte d’abonnement)

Renseignements, réservations : Résonance Contemporaine : 04 74 45 23 04, resonance.contemporaine@wanadoo.fr

Le nombre de places étant limité dans certains lieux, la réservation est obligatoire pour les groupes.

Vente de billets sur place, avant le concert. Ouverture des portes ½ heure avant le concert.