Création d’une nouvelle union des entreprises d’aide aux personnes âgées ou dépendantes

Dans le cadre de la réforme du secteur de la dépendance inscrite à l'agenda 2011, l'UNI-APAD a été créé par une soixantaine d'entreprises et agences spécialistes du maintien à domicile des personnes âgées afin de faire entendre leur voix lors des discussions qui seront émises par les pouvoirs publics et le tissu associatif.

La situation démographique actuelle nous interroge sur la place des personnes âgées dans la société et plus particulièrement sur la politique publique mise en place pour faire face au vieillissement croissant. Quelle est la part de la solidarité nationale dans le financement de la dépendance ? Qu’en est-il des services à la personne ? Comment faire face aux dépenses sociales que cela engendre ? Autant de points qu’il sera nécessaire de soulever lors de la réforme de la dépendance prévue en 2011.

L’UNI-APAD, une union partie prenante du secteur de la dépendance

Face à cette situation préoccupante, une soixantaine d’entreprises et agences spécialistes du maintien à domicile des personnes âgées se sont rassemblées afin de créer ensemble une union : L’UNI-APAD afin de parler d’une seule et voix et se faire entendre dans le cadre du projet de réforme du secteur de la dépendance inscrite à l’agenda 2011. L’UNI-APAD représente près de 900 emplois en France. Ces membres et acteurs actifs du maintien à domicile des personnes âgées ne cessent de recruter de nouveaux collaborateurs de terrain pour répondre au mieux aux attentes des personnes fragilisées.

Partie prenante du secteur de la dépendance, l’UNI-APAD souhaite vivement participer aux groupes de travail qui seront mis en place afin de pouvoir activement contribuer aux discussions qui seront émises par les pouvoirs publics locaux et le tissu associatif.

« La réforme de la dépendance prévue en 2011 nous concerne au plus haut point et les décisions qui vont être émises pèseront lourdement sur notre activité. Il est donc nécessaire, voir crucial de pouvoir participer activement aux discussions qui seront annoncées au niveau institutionnel, afin de faire entendre notre voix. Nous avons donc voulu créer une union à l’image de notre métier : l’aide aux personnes âgées et dépendantes », explique François-Xavier Carpentier – Président de l’UNI-APAD et de Coviva n°3 sur le marché du service à la personne dépendante

À propos de COVIVA

Créé en 2004 Coviva (du groupe Carpentier) est le numéro 3 sur le marché du service à la personne dépendante, et n°4 sur le marché du service à la personne en France. Spécialiste du maintien à domicile des personnes âgées ou invalides, Coviva propose trois prestations complètes : maintien à domicile, aides ménagères et livraison des repas pour répondre aux attentes des personnes en difficulté. La société a également mis en place un engagement qualité pour encadrer les intervenants et assurer la qualité du suivi. Par ailleurs Coviva a lancé son propre réseau de franchise en 2007 (60 agences ouvertes ou en cours d’ouverture) et compte deux nouveaux franchisés par mois.