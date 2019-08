Création d’un comité interministériel du handicap

Le comité interministériel du handicap, placé directement sous l’autorité du Premier ministre, a été créé mercredi en Conseil des ministres pour notamment “renforcer la cohérence interministérielle de la politique du handicap”, selon le compte rendu du Conseil. Le décret portant création de ce comité a été présenté par Nadine Morano, secrétaire d’État chargée de la Famille et de la Solidarité. Placé auprès du Premier ministre, ce comité sera composé des ministres les plus concernés par les politiques menées en faveur des personnes handicapées et de leurs familles. Il vient remplacer la Délégation interministérielle aux personnes handicapées et ses travaux seront préparés par un secrétaire général.

Dans l’entourage du ministre du Travail, Xavier Darcos, on considère qu’il s’agit de redonner un élanaux politiques conduites par l’Etat en plaçant le nouveau comité directement sous l’autorité du Premier ministre et non du ministre des Affaires sociales, comme l’était la Délégation. Selon le compte rendu du Conseil, le comité sera chargé de définir, coordonner et évaluer les politiques conduites par l’Etat en direction des personnes handicapées et de renforcer la cohérence interministérielle de la politique du handicap. Il veillera également au respect de l’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire et à l’accès aux droits des personnes handicapées et de leurs familles et s’assurera du respect des objectifs pluriannuels des politiques menées en faveur des personnes handicapées. Enfin, il préparera la Conférence nationale du handicap, dont la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a prévu la tenue tous les trois ans. La prochaine serait prévue en 2011.

Si l”Association des paralysés de France s’est déclarée satisafaitede la création de ce comité, la Fnath demande que cette structure soit dotée de moyens humains et financiers à la hauteur des enjeux, sans quoi, il pourrait devenir rapidement une coquille vide.