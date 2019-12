Pierre Mongin, Président-directeur général de la RATP, et les Présidents de huit associations représentant les personnes handicapées et à mobilité réduite viennent de signer un protocole d’accord visant à la création d’un Comité consultatif de l’accessibilité. Ce comité consultatif de l’accessibilité a pour mission de renforcer les relations entre les associations et la RATP dans un esprit de qualité d’écoute et de construction.

Il permettra notamment d’échanger sur la politique générale de la RATP en matière d’accessibilité des réseaux et des services, de concerter sur les nouveaux projets et de travailler conjointement dans le cadre d’innovations technologiques et d’expérimentations.

Ce Comité Consultatif, placé sous la présidence du Président-directeur général de la RATP, se réunira deux fois par an en séances plénières. Elles informeront les associations sur la politique générale d’accessibilité de la RATP, feront le point sur les chantiers de travail, les conclusions d’expérimentations et les propositions qui en découlent.

Elles permettront également de recueillir des avis sur les propositions de façon à les enrichir et d’orienter le cas échéant la poursuite des travaux. Elles constitueront également un espace de retour d’expérience des voyageurs en situation de handicap.

L’accessibilité est une préoccupation majeure pour la RATP qui est engagée depuis de nombreuses années à faciliter et à rendre possible le déplacement des personnes handicapées sur ses réseaux en mettant en place une politique de développement des équipements et des services en matière d’accessibilité. La RATP participe activement aux travaux menés par le STIF dans le cadre de l’élaboration et la mise en place du Schéma Directeur de l’Accessibilité.

La loi de 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » a par ailleurs renforcé la volonté de la RATP dans ce domaine.

Cette volonté s’illustre par un des 17 engagements pris par Pierre Mongin en 2006 de « rendre facile le transport de toute personne éprouvant une gêne à se déplacer ». Depuis plusieurs années, la RATP entretient régulièrement des relations avec diverses associations à travers sa Mission Accessibilité créée en 2000. La création du Comité consultatif de l’Accessibilité renforce ce lien et montre la volonté toujours plus grande de la RATP à écouter et prendre en compte les attentes des associations.