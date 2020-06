Création du Fonds Handicap & Société

L’objectif de ce nouveau fonds de dotation est d’améliorer la place des personnes handicapées dans la société, de soutenir des projets innovants en agissant dans le domaine de la santé et du champs socio-culturel. Créé par la Mutuelle Intégrance, le Fonds Handicap & Société poursuit logiquement les actions entreprises par la Mutuelle depuis 30 ans. Les entreprises et les particuliers souhaitant s’impliquer en faveur de la cause du handicap pourront effectuer des dons tout en bénéficiant d’avantages fiscaux (réductions d’impôts) grâce au statut juridique spécifique du fonds de dotation. Cette nouvelle entité leur permettra d’être des acteurs engagés et de participer pleinement aux actions d’intégration menées en faveur des personnes handicapées.

Le Fonds Handicap & Société avec l’ensemble de ses partenaires soutient des actions d’intérêt général ou mène ses propres actions telles que :

– L’organisation de rencontres ou de colloques entre les acteurs économiques, sociaux, associatifs et politiques, sur la question du handicap et de la dépendance dans

sa diversité.

– Le soutien de projets socio-culturels initiés par le Fonds Handicap & Société comme le Prix Handi-Livres, la promotion de lieux accessibles touristiques, etc…

– Le soutien d’activités socio-culturelles initiées par les associations ou professionnels oeuvrant pour renforcer le lien social et favoriser l’accès à la citoyenneté de tous comme la FFSA, l’APF, l’Unapei, la FISAF, etc…

– La promotion et le soutien de toute action innovante en faveur de l’emploi des personnes handicapées.

– Les partenariats de recherche destinés à faire évoluer la découverte de traitements novateurs, à développer des programmes de prévention menés par les politiques et organisations, etc.

Qu’est ce qu’un fonds de dotation ?

« Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une oeuvre ou d’une mission d’intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses oeuvres et de ses missions d’intérêt général ».

Un évènement majeur dès 2011

Le 1er Colloque du Fonds Handicap & Société aura pour thème « Accès aux soins et nouvelles solidarités ». Il se tiendra le 3 février 2011 à l’Assemblée Nationale. Des

députés, des présidents d’associations, des directeurs du secteur de la santé et de nombreux intervenants débattront sur les fondements de l’accès aux soins ainsi

que sur les évolutions du système de santé actuel et tenteront de trouver de nouvelles pistes de travail.

Pour plus de renseignements, envoyer un mail à contact@fondshs.fr. à partir de janvier 2011, toutes les initiatives du fonds seront disponibles sur www.fondshs.fr.

Pourquoi la Mutuelle initie de nouvelles actions en faveur des personnes handicapées ?

Avec la création du Fonds Handicap et Société, la Mutuelle Intégrance souhaite faire bénéficier de son expertise et de sa véritable maîtrise de la question du handicap à tous les partenaires souhaitant agir d’une façon pérenne pour l’évolution de la place de la personne handicapée dans la société.