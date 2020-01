Création de l’Observatoire national des aides humaines

Alors que le secteur des aides humaines est en pleine expansion, Handéo, association dédiée à l’aide humaine à domicile auprès de personnes en situation de handicap a lancé, le 22 janvier 2015, son Observatoire national des aides humaines.

Objectif : permettre à toute personne en situation de handicap, ses proches, et aux intervenants professionnels d’accéder en quelques clics à de nombreuses informations sur le thème des aides humaines. Le site internet d’Handéo propose d’ores et déjà des rubriques pratiques : Qu’est-ce que les aides humaines ? À qui peuvent-elles s’adresser ? Quels sont les soutiens financiers existants ? Mais aussi des dossiers approfondis, et notamment une étude sur « Les besoins en aide humaine à domicile des enfants handicapés » et un guide pour mieux comprendre la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Rendez-vous sur : www.handeo.fr rubrique aide humaine.