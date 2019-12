Création de la Maison Intelligente

A l’occasion de la semaine du handicap, l’IUT de Blagnac et l’Université du Mirail a présenté le premier site de France à traiter globalement la question du vieillissement et du handicap : la Maison Intelligente (Blagnac, Haute-Garonne). Rencontre des technologies et des sciences humaines, la Maison Intelligente est tout à la fois un lieu d’expérimentation pour les étudiants et les chercheurs et une plate-forme d’expérimentation pour les acteurs socio-économiques, industriels et les collectivités territoriales.

Elle répond à une problématique très actuelle : celle de l’accompagnement du vieillissement des populations dans notre société (handicaps, dépendances etc.). La Maison Intelligente de l’IUT de Blagnac – Université de Toulouse II-Le Mirail se distingue par son approche originale. C’est le fruit d’un partenariat entre porteurs et financeurs du projet, qu’ils soient universitaires, institutionnels ou industriels. Et en tout premier lieu la Mairie de Blagnac, principal soutien financier et partenaire convaincu de l’importance de cette réalisation et des applications qui en découleront. Dans cette Maison Intelligente, vont se créer et se développer les outils et les technologies qui permettront demain aux personnes âgées et handicapées de vivre plus longtemps chez elles de manière autonome. Et c’est une première en France.