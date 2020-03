Création de la Conférence des gestionnaires

La Conférence des Organisations et des Fédérations Nationales regroupe des associations gestionnaires et des prestataires de services pour personnes handicapées. Son objectif : être une force d’information et de proposition pour les pouvoirs publics et le grand public. Nouvelles attentes des personnes en situation de handicap, évolution de leur place dans la société, modifications des politiques publiques nationales et territoriales, nécessité de concilier qualité de l’accompagnement et maîtrise des coûts… les enjeux dans le champ du handicap sont aujourd’hui multiples.

Fortes de ce constat, dix organisations, associations et fédérations nationales* regroupant des associations gestionnaires d’établissements et de services pour personnes handicapées, toutes membres du CNCPH*, ont souhaité créer la Conférence dite des “gestionnaires”.

L’objectif, à travers cette conférence, est de mettre l’expérience et l’expertise des associations et fédérations gestionnaires au service des pouvoirs publics et de l’opinion, en étant force d’information comme de proposition.

La Conférence des gestionnaires veillera à la mise en œuvre effective des principes de compensation et d’accessibilité inscrits dans la loi du 11 février 2005. Elle garantira aussi la qualité de l’accompagnement des personnes en situation de handicap pour la mise en œuvre de leur projet de vie, via un financement des établissements et services corrélé aux besoins. La Conférence des gestionnaires sera ainsi présente lors des prochains débats budgétaires. Elle encouragera, en lien avec les Agences régionales de santé, une approche transversale des parcours de soins et d’accompagnement sanitaire et médico-social, dans le respect des principes et orientations formulées notamment dans la loi du 2 janvier 2002.

Pour nourrir ses analyses et propositions, la Conférence des gestionnaires souhaite également mettre en partage l’expérience des professionnels et parents en créant un site Internet. Elle organisera aussi prochainement une journée nationale.

* Les Organisations et fédérations signataires sont : AGAPSY – AIRE – APF – FAGERH – FEGAPEI – FEHAP – FISAF – GEPSo – Trisomie21-France – UNA.

*CNCPH : Comité national consultatif des personnes handicapées