Covid Long : Le Royaume-Uni le reconnaît comme un handicap

Le Covid Long, « un handicap » selon le Trades Union Congress au Royaume-Uni

Par Jean-Christophe Verro. « Le Covid Long devrait être classé comme un handicap pour protéger des milliers de personnes qui ont besoin d’une protection contre la discrimination sur le lieu de travail », a déclaré le TUC.

Le Trades Union Congress (TUC) est une centrale syndicale nationale britannique, fédération de syndicats en Angleterre et au Pays de Galles, représentant la majorité des syndicats. Il y a 48 syndicats affiliés, avec un total d’environ 5,5 millions de membres.

Des conséquences ressenties sur le lieu de travail

Une enquête auprès de 3 500 personnes atteintes de Covid Long commandée par le TUC montre que plus de la moitié des personnes présentant des symptômes de cette forme de Covid, notamment une déficience énergétique, un brouillard cérébral et un essoufflement, ont été discriminées ou désavantagées au travail, avec notamment des managers remettant en question la légitimité des affirmations d’un cinquième de ces personnes – déclarations selon lesquelles leur état a eu un impact sur leur santé, tandis que pour près d’un sixième de ces personnes, leurs managers ne croyaient pas du tout à leurs affirmations.

Les employés ayant besoin d’un congé pour Covid Long risquaient une sanction, avec environ un travailleur sur six soumis à des processus RH. Un dixième des personnes ont été menacées de conséquences négatives pour leurs congés, et une sur 20 a été forcée de quitter son emploi.

Près de 80% des personnes touchées sont des travailleurs clés occupant des emplois de première ligne où leur exposition au virus aurait été plus élevée. Un tiers des personnes interrogées présentaient des symptômes pendant plus d’un an après avoir contracté le virus.

Frances O’Grady, chef du TUC, a déclaré que les personnes atteintes de Covid Long doivent être protégées par la loi sur l’égalité et avoir droit à des ajustements raisonnables au travail, tels qu’un travail flexible, des pauses plus longues et des logiciels ou équipements spécialisés pour exercer leurs emplois. Elle a également demandé que le Covid Long soit qualifié de maladie professionnelle afin que les travailleurs puissent obtenir les indemnisations nécessaires.

Les statistiques de l’ONS (Office for National Statistics) montrent que 376 000 personnes au Royaume-Uni ont signalé des symptômes qui durent depuis plus d’un an, les femmes dans la quarantaine, les travailleurs de la santé et des services sociaux et les personnes souffrant d’autres affections limitant les activités étant les plus touchées.

Un rapport très bien accueilli

Le président de Disability Rights UK, association de défense des droits des personnes handicapées, a déclaré : « Ce rapport du TUC est extrêmement bien accueilli. Les personnes atteintes de COVID de longue date et d’autres problèmes de santé chroniques doivent savoir qu’elles ont des droits et des protections en vertu de la loi sur l’égalité, en particulier le droit à des ajustements raisonnables de la part de leur employeur.

Très souvent, les personnes atteintes de maladies chroniques ne reçoivent pas les ajustements raisonnables dont elles ont besoin. Au cours de l’année écoulée, le travail à distance s’est avéré efficace pour des millions de travailleurs et cette flexibilité supplémentaire pourrait faire la différence en permettant à de nombreuses personnes souffrant de déficiences énergétiques de conserver leur emploi. »

En Grande-Bretagne, le développement des droits des personnes handicapées est une lutte quotidienne continue.