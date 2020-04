Covid-19 et polyhandicap : Des préconisations élaborées par des experts

Pour faire face à la pandémie de nouveau coronoavirus ou Covid-19, le secrétariat d’état auprès du Premier ministre chargé des Personnes handicapées a mis à disposition des professionnels de santé des préconisations propres à la problématique Covid-19 et polyhandicap, élaborées par des experts.

Ainsi, une fiche de recommandations a été réalisée par l’association CoActis Santé en partenariat avec le Groupe Polyhandicap France (GPF) et le groupe de travail HandiConnect « Polyhandicap ». Elle est en accès libre, téléchargeable et imprimable sur le site www.handiconnect.fr.

Elle s’articule avec une fiche médicale individuelle, à faire remplir dès que possible par le médecin d’établissement, médecin référent ou médecin traitant. Elle facilitera, si le besoin se présente, la consultation et le travail du médecin urgentiste.

Ces préconisations propres au polyhandicap, élaborées par des experts, permettent que leurs besoins spécifiques soient connus, repérés et pris en compte tant par les médecins généralistes en première ligne que par les médecins régulateurs du SAMU et les équipes hospitalières d’urgence.

“Sous leur apparente fragilité, les personnes polyhandicapées sont animées d’un tel appétit de vivre que cela les rend étonnamment résistantes. Ne les écartez pas“, a recommandé Marie-Christine Tezenas du Montcel Secrétaire Générale de GPF.

La réalisation de la fiche et sa mise en ligne en accès libre ont été rendues possibles grâce aux soutiens de la CNSA et des agences régionales de santé.



GPF

Le Groupe Polyhandicap France, créé en 1996, s’est donné pour mission de faire connaître et reconnaître les personnes polyhandicapées dans leur pleine humanité, et de soutenir et défendre ces personnes et ceux qui les accompagnent, familles et professionnels. Depuis plus de dix ans il participe avec l’espace éthique à une réflexion et se veut force de propositions et d’actions engagées auprès de la personne polyhandicapée. Il rassemble des parents, des professionnels, des associations et des gestionnaires d’établissements médico-sociaux, dans une dimension nationale à travers ses délégations régionales. www.gpf.asso.fr

COACTIS SANTE

CoActis santé est une association loi 1901 créée en 2010 qui coordonne des projets collaboratifs pour le monde médical et les patients afin de rendre la santé accessible à tous :

HandiConnect.fr, un site ressource pour guider les professionnels de santé dans l’accueil et le suivi spécifique des patients en situation de handicap.

SantéBD.org, un outil de communication pour expliquer la santé de façon simple, permettre de lever les peurs et faciliter la consultation ou l’examen. Dans le cadre de la crise sanitaire, des supports pour mieux vivre la période de confinement illustrés et en FALC (facile à lire et à comprendre) ont été mis en ligne, accessibles gratuitement et directement sur la page www.santebd.org/ coronavirus