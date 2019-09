Mardi 3 juin aura lieu à Paris, sur le Parvis de la Défense, la Course relais inter-entreprises Special Olympics qui fêtera cette année ses 20 ans. Au total 1100 coureurs sont attendus.

Organisé par Special Olympics et OTIS, cet événement repose sur des courses faisant appel à la participation financière des entreprises et à l’engagement de leurs collaborateurs (800 € par équipe de 4). Les équipes, composées de 4 salariés, courent sous la bannière de leur entreprise, en relais et parcourent une distance de 10 kms (4 x 2,5 kms). La course se déroule entre 12 h 30 et 14 h et se termine par la traditionnelle remise de trophées et une collation. Des équipes de coureurs handicapés mentaux sont associées à l’événement.

« Cette proximité entre salariés et sportifs handicapés est chargée d’émotion car elle permet de faire se rencontrer et communiquer des personnes qui n’en auraient peut être pas l’opportunité dans leur environnement. Le salarié peut ainsi bien mesurer les atouts de son engagement », expliquent les organisateurs.

Sont également au programme :

– L’implantation d’un “village” avec des espaces réservés à nos partenaires, ouvert aux coureurs et au public, et d’un espace réservé à Special Olympics, avec présence de sportifs handicapés mentaux, et responsables d’établissements, pour communiquer avec les coureurs et le public

– La présence d’invités de marque, élus, sportifs, le Jour J ….

– Un concours qui fera appel à la participation et à l’imagination des coureurs. Avec des récompenses spéciales à la clef…

– Des lots à gagner pour le public et pour les coureurs

– Un clip vidéo et un reportage photo de l’événement seront réalisés.

Mouvement sportif mondial, créé par la sœur de JFK, Eunice Kennedy-Shriver, en 1968, Special Olympics est la plus importante organisation sportive au monde dédiée aux personnes handicapées mentales.

Special Olympics est également reconnu par le CIO et organise ses Jeux Mondiaux, tous les 4 ans, au même rythme que les JO traditionnels, ses Jeux Européens, ses rencontres européennes de football et de basket ball, et chaque pays organise ses Jeux Nationaux, entre autres nombreuses manifestations sportives.

Pour financer ses événements dédiés aux sportifs handicapés mentaux, Special Olympics France organise des courses relais interentreprises dans de nombreuses villes de France.

Plus d’infos sur : http://www.specialolympics.asso.fr/site/