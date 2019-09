Course l’Odyssée Pour Tous

Organisée le 14 janvier à Morillon (Grand Massif) à l’occasion de l’étape au départ de Morillon, cette course réunira des adolescents déficients mentaux. Elle a lieu dans le cadre de la démarche d’Accès aux Loisirs Pour Tous menée depuis plus de 10 ans par la station village de Morillon Grand Massif. L’Odyssée Pour Tous est un processus pédagogique comprenant des actions effectuées en amont de la course. Durant l’automne les adolescents auront vécu une première rencontre avec le milieu canin au sein d’un chenil pédagogique. Ils auront réalisé des séances de cani-randonnée et appris à conduire un attelage sur neige. Cette aventure vise à créer du lien entre le concret et l’abstrait, entre le réel et l’imaginaire.

Crédit Photo : Clotilde-RICHALET