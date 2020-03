Course « La Parisienne » : une équipe Fondation Réunica pour sensibiliser les collaborateurs du Groupe au handicap

Pour la deuxième année consécutive, Réunica* participe à la course féminine « La Parisienne ». Cette année, l’équipe, constituée de 35 collaboratrices portera les couleurs de la Fondation Réunica Prévoyance. Pour cette 13e édition, qui se déroulera le 13 septembre prochain au cœur de Paris, la Fondation Réunica Prévoyance a associé à son équipe des femmes en situation de handicap. Cet événement est une concrétisation de la démarche d’innovation participative du Groupe. L’équipe de la Fondation Réunica réunit collaboratrices, femmes en situation de handicap et une championne d’athlétisme !

Aux côtés des collaboratrices venues de toutes les Directions de Réunica et de sites régionaux comme Angoulême, la Fondation Réunica Prévoyance a prévu trois invitées pour cette course. Sara, 29 ans, en situation de handicap moteur, qui utilisera une joélette* prêtée par l’Association des Paralysés de France et Delphine, 43 ans, en situation de handicap visuel avec son chien guide. Situées dans le SAS officiel et accompagnées par 4 collaboratrices, elles porteront les couleurs de la Fondation. L’équipe au complet est entraînée et motivée par la présence de Zohra Graziani, athlète de haut niveau et championne en courses.

Ce projet est né de l’idée d’une collaboratrice, lors d’une journée de créativité « innovation » consacrée à la Fondation Réunica : mêler sport et solidarité pour sensibiliser les collaborateurs du Groupe au handicap. Elle pilote aujourd’hui ce projet innovant, dans le cadre d’une démarche participative. La Fondation Réunica offre ainsi aux collaborateurs du Groupe l’occasion de se retrouver et de partager avec d’autres participants fragilisés par le handicap un moment unique de sport et de convivialité.

Réunica mène une politique RH volontariste pour l’embauche de personnes en situation de handicap et la Direction du Groupe a souhaité contractualiser son engagement dans la mise en œuvre d’une politique d’emploi des personnes handicapées par la signature, en 2007, d’une convention de partenariat avec l’Agefiph (Fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées). A ce jour, Réunica emploie sur ses différents établissements 98 personnes handicapées, soit un taux d’emploi global entre 5 % et 6 %.

* 3e groupe de retraite complémentaire en France et la 13ème institution de prévoyance française (source : top 20 des IP de l’Argus de l’Assurance).