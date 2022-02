Course caritative pour le handicap : “Envolez-vous” à Montpellier !

Ecouter article Ecouter article

Le dimanche 27 février se déroulera la 7e édition de la course caritative pour le handicap « Envolez-vous ». Organisée par le Montpellier Athletic Running Club, elle a pour but de reverser les bénéfices récoltés à une association caritative montpelliéraine.

Si vous êtes amateur de sport ou qu’il vous tient à cœur de soutenir le handicap, alors notez bien le dimanche 27 février dans votre agenda. En effet, ce jour-là se tiendra la 7e édition de « Envolez-vous ». Cette course caritative pour le handicap qui a lieu à Montpellier, attire chaque année 300 à 500 coureurs solidaires. Au-delà de ce moment sportif unique, se déroule une vraie action solidaire. Les bénéfices récoltés permettront à l’association Envol de financer du matériel et des sorties sportives pour les personnes en situation de handicap. Cette année encore, c’est le Montpellier Athletic Running Club (le MARC) qui organise l’événement. Un événement dont le départ aura lieu à 10h15 au bassin Jacques Coeur, dans la sublime préfecture de l’Hérault.

Des parcours adaptés à tous

Cette course caritative pour le handicap est un événement adapté à tous types de publics et dont la convivialité n’est plus à prouver. En ce sens, sont prévus des parcours adaptés aux familles, aux personnes en situation de handicap mais aussi aux enfants. Les courses programmées sont les suivantes : une course consacrée à la marche sportive sur 5 kilomètres, des courses de 5 kilomètres et 11 kilomètres, ainsi qu’une course pour les enfants; et une autre pour les personnes en situation de handicap. Il y en a donc pour tous les goûts, avec des tarifs d’inscription allant de 1 à 11 euros, selon le parcours choisi, à l’exception du parcours adapté aux personnes en situation de handicap, qui, lui, est gratuit.

Le MARC, un habitué des actions caritatives

Le Montpellier Athletic Running Club n’en n’est pas à son coup d’essai en termes de courses caritatives pour le handicap. Ce club de running montpelliérain, fondé en 2010, organise bénévolement la course « Envolez-vous » depuis 7 ans. Comme chaque année, les bénéfices de cet événement seront reversés à l’association « Envol ». Cette association, créée en 2012 par Cindy Le Falher, organise des formations auprès des travailleurs sociaux, ainsi que des événements sportifs adaptés. Tout cela dans le but de faciliter l’intégration des personnes en situation de handicap via la pratique d’activités physiques.

Alors n’hésitez plus à vous inscrire à « Envolez-vous » via le site internet. Attention : aucune inscription ne sera prise sur place hormis pour la course réservée aux enfants.

RETRAIT DES DOSSARDS EXCLUSIVEMENT AU MAGASIN “FOULÉES” à Montpellier – 8 Rue de la République, 34000 Montpellier – LE SAMEDI 26/02 DE 14h à 19h.

Lien pour s’inscrire à la course : https://www.envolez-vous.info/

Tom VIGNALS