« Courir Ensemble » pour soutenir ses actions au Mali

Le 19 mai prochain, au cœur du Bois de Boulogne à Paris, Handicap International donnera le coup d’envoi de la 15e édition de Courir Ensemble ! Défi sportif et solidaire, organisé cette année au profit des actions de l’association au Mali, Courir Ensemble, c’est aussi ce petit supplément d’âme qui s’invite chaque année sur les pistes d’une course mêlant petits et grands, personnes valides et handicapées, sportifs et amateurs.

À l’occasion de cette 15e édition, 3 500 coureurs sont attendus et plus de 200 bénévoles se mobilisent pour faire de l’événement un succès. De nombreuses épreuves adaptées à tous les niveaux sont proposées, de la marche solidaire au 10 km, inscrit comme une épreuve du challenge Paris Running Tour 2013.

Courir ensemble c’est :

Une course solidaire ! Tous les participants, sportifs, amateurs, valides, handicapés, se mobilisent au profit des actions de Handicap International. L’ensemble des bénéfices de l’événement seront, cette année, reversés aux programmes de l’association au Mali ;

Mobilisés pour le Mali

Depuis 15 ans, les bénéfices de l’opération « Courir Ensemble » contribuent au financement des actions menées par Handicap International dans ses 60 pays d’intervention. Cette année, l’événement permettra de soutenir plus particulièrement le programme de l’association au Mali, à l’heure où le pays subit une grave crise humanitaire.

Présente depuis 1996 au Mali aux côtés des populations vulnérables et handicapées, Handicap International a, dès janvier 2013, renforcé son dispositif pour faire face aux besoins des populations déplacées qui ont fui les combats et pour prévenir les risques liés aux restes explosifs de guerre abandonnés au cœur des villes.

Épreuves sportives

09h30 : le 5,4 km : minimes, cadets, juniors, espoirs, seniors, vétérans.

: minimes, cadets, juniors, espoirs, seniors, vétérans. 10h30 : le 10 km (parcours mesuré par la FFA) : cadets, juniors, espoirs, seniors, vétérans.

(parcours mesuré par la FFA) : cadets, juniors, espoirs, seniors, vétérans. 11h45 : le 2,3 km : benjamins, poussins.

09h45 : la marche solidaire (allure libre sans classement).

>> Les distances peuvent être parcourues seul ou en binôme composé d’une personne valide et d’une personne handicapée.

>> Un lot est remis à tous les arrivants.

>> Chronométrage et classements officiels assurés par Top Chrono, spécialiste du chronométrage d’événements sportifs.

>> Échauffement musical encadré et animations festives toute la journée.

Tarifs

Adultes : 12 euros | 10 ans à 17 ans et étudiants : 6 euros | Moins de 10 ans : gratuit.

Inscriptions

COURIR ENSEMBLE – 104-106 rue Oberkampf, 75011 Paris / Tél. : 01 43 14 87 04 / e-mail : courirensemble@handicap-international.org .

Clôture des inscriptions à 3 500 participants. Pas d’inscription le jour même, sauf pour les personnes handicapées.

Plus d’informations sur www.courir-ensemble.com