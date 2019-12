Courez avec vos collègues au profit du handicap mental !

Le 3 octobre, l’association Special Olympics organise au profit du handicap mental une Course Relais Interentreprises à Lille. Les inscriptions sont ouvertes.

Special Olympics, association présente dans 175 pays, met en place de nombreux événements sportifs afin d’aider les personnes atteintes de handicap mental à s’épanouir à travers le sport. Ces manifestations allant de la découverte à l’initiation, jusqu’à des compétitions locales, nationales voir internationales leur donnent la possibilité de démontrer leur courage et de partager une même volonté de progresser. L’objectif des Courses Relais est de récolter des fonds pour pouvoir organiser ces manifestations d’envergure. Le principe est simple : engager des équipes féminines, masculines ou mixtes de 4 salariés qui parcourent 10 kms en relais (2,5 kms x 4) afin de soutenir le handicap mental. Un échauffement dynamique avec la gym suédoise est prévu. Des remises de lots seront ensuite effectuées pour les équipes gagnantes et une collation sera offerte aux coureurs et à la personne en charge des inscriptions. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en équipe mixte, féminine ou masculine. « La participation à cette épreuve apporte un grand soutien et de l’espoir à ceux qui sont le plus souvent en marge de la société et permet aux entreprises de fédérer leur personnel autour d’une noble cause et des valeurs entrepreneuriales de volonté, de dépassement de soi et de réussite », souligne Nadège Michel, responsable de la course.

Contact et inscription: Nadège Michel 01 46 91 64 19 courserelais.lille@specialolympics.fr