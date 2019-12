Couple, sexe et handicap: on n’est pas obligé de tout dire !

Dans tous les cas, il faut que le partenaire soit vraiment dans la relation et s’expliquer doucement, au fil des rencontres, afin d’éviter des ruptures prématurées. Il faut prendre soin de ne jamais tout dire d’un coup, si ce n’est pour vouloir le faire fuir ! Au début de la rencontre, on n’est pas encore dans une relation d’amour solide et il faut laisser à l’amour le temps de s’épanouir. On gardera en mémoire qu’il vaut mieux ne jamais mentir, mais que l’on n’est pas obligé de tout dire.

On doit avoir conscience que si l’on a mis longtemps pour s’accepter, pour se regarder tranquillement, il faut laisser à l’autre le temps de s’habituer lui aussi. En ce qui concerne les difficultés sexuelles, on expliquera les difficultés et les traitements utilisés et, s’il est bon d’en parler simplement, à deux, avant d’avoir des relations sexuelles, tout peut bien se passer aussi sans en avoir réellement parlé avant. Ce sont là les mystères de l’amour.

Une fois que tous les risques de problèmes ont été passés en revue, on se retrouve dans la même situation que tout couple banal qui voudrait avoir une relation sexuelle, à la différence qu’on a déjà beaucoup partagé, échangé auparavant, pour que cela se passe bien. Parfois c’est bien, parfois ça l’est moins… mais, dans l’ensemble, la relation est déjà bâtie sur du solide.

Chacun s’habituant à son propre handicap, le couple finit lui aussi par intégrer et gérer le handicap comme un élément de sa vie et, finalement, le handicap fait partie du couple.

Habitués à résoudre des difficultés dès le début des relations, ces couples, dont l’un des deux partenaires – ou les deux – sont handicapés, sont plus stables dans le temps que la moyenne.

Dr Bernadette Soulier