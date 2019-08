Coupe du Monde de ski alpin handisport à la Molina du 12 au 15 janvier

La station de la Molina, qui accueille déjà des épreuves de Coupe du monde de ski pour valides, a été choisi pour être le théâtre de ces épreuves d’exception. Il y a trois ans déjà, la Fédération Catalane avait accueilli des épreuves de la Coupe d’Europe de ski handisport, un événement qui avait été fortement médiatisé et avait attiré de nombreux spectateurs.

Ce mois-ci, ce ne sont pas moins de 120 athlètes handicapés moteur et non-voyants qui participent aux épreuves. Vingt nationalités sont représentées telles que le Japon, l’Australie, la Canada, la Suisse, la France… Les athlètes sont classés selon leur handicap en 13 catégories selon qu’ils soient debout, assis ou aveugles.

Les épreuves

Elles se composent de deux slaloms géants et deux slaloms spéciaux. Les compétitions auront lieu sur les pistes des stations de Supermolina, de Cormella et de Estadi I Fontcaneleta, deux sites qui ont accueilli les épreuves de Coupe du Monde de ski féminin au mois de décembre 2008. Pour en savoir plus sur le ski adapté à la Molina, les épreuves de coupe du monde du 12 au 15 janvier et trouver des logements :

Centre d’Esport Adaptat La Molina (centre de sports adaptés)

Mariona Masdemont Morente

Cap del Centre d’Esport Adaptat

Edifici Telecabina, 17537 La Molina. Pirineos

Telèfon: + 34 972 892 031

Fax: + 34 972 145 048

E-mail : mmasdemont@lamolina.cat