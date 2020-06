Coupe du monde de football 2010: pour la première fois une offre pour les supporters handicapés.

Une nouvelle entreprise, Yoola, propose aux personnes handicapées de partir en Afrique du Sud pour assister à la Coupe du Monde 2010 de football qui aura lieu du 11 Juin au 11 Juillet 2010. Elle est la première à proposer ce type de service dédié aux personnes handicapées. Depuis deux ans, les fondateurs de Yoola travaillent sur ce projet, après avoir sensibilisé les organisateurs de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, la FIFA et mis en place des partenariats en Afrique du Sud, cette entreprise propose des packages aux personnes handicapées pour assister à l’évènement dans les meilleures conditions.

Vous trouverez sur le site internet un exemple de circuit, avec à l’arrivée à Johannesburg une prise en charge sur place et transport vers votre hôtel 3 étoiles en véhicule adapté; puis suivra dans la journée une visite de Soweto et les jours suivant, celle des cavernes de Sterkfontein, découvertes en 1896 par un chercheur d’or italien et celle du Kruger Park, la plus grande réserve d’Afrique. Après ces visites vous rejoindrez l’un des stades de la Coupe du Monde 2010 pour assister à un match dans une ambiance incroyable.

Tous les services que propose YOOLA sont adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite, les véhicules, hébergement, tout est accessible. Voici donc une offre complète pour 10 jours à partir de 2500€. Pour réserver, il suffit de se rendre sur le site internet www.yoola.fr et de télécharger le formulaire de pré-réservation. Le nombre de place étant limité, il est conseillé de réserver le plus tôt possible.

L’offre pour la Coupe du Monde 2010 propose différents packages incluant billets d’avion, transports, hébergements, billets de matchs et découverte de l’Afrique du Sud. Yoola propose des packages pour les matchs de groupe, les phases finales et propose même aux personnes handicapées de partager cet évènement en famille. De plus, Yoola garantit également aux personnes handicapées voyageant seul de leur trouver un accompagnateur.