Coupe d’Europe des clubs Champions (Euroligue 1) de basket-fauteuil à Meaux

La Coupe d’Europe des clubs Champions (Euroligue 1) de basket-fauteuil se déroulera du vendredi 12 au dimanche 14 Mars, au stade G. Tauziet à Meaux.

Les meilleurs clubs d’Europe seront présents.

• DREAM TEAM TARENTO (Italie) : vainqueur de la Coupe de l’Euroligue 2 en 2007, 3ème de la Coupe de l’Euroligue 1 en 2008, vainqueur de la Coupe d’Italie en 2008 et 2ème du Championnat Italien en 2007

• PADOVA MILLENNIUM BASKET (Italie) : 5e du Championnat d’Italie en 2009

• ACES WBC (GBR) : vainqueur de l’Euroligue 2 en 2009

• C.D. FONDOSA ONCE (Espagne), Champion d’Italie en 2009, vice Champion d’Italie en 2008, vainqueur Coupe de l’Euroligue en 1997, 2ème de la Coupe d’Europe de l’Euroligue 1 en 1996, 1998, 1999 et 2003

• C.S. MEAUX : Vice Champion de France 2009, vainqueur de la Coupe de l’Euroligue 1 en 1999, 2000 et 2001, 2ème de la Coupe d’Europe de l’Euroligue 1 en 1994, 1995 et 1997.

Déroulement de la compétition :

Les 5 équipes se rencontrent sur 3 jours (formule championnat).

Les deux premiers seront qualifiés pour disputer la phase finale de la coupe d’Europe des Clubs Champions (Euroligue 1) qui se disputera du 30 avril au 2 mai 2010 à Rome (Santa Lucia).

Le 3e sera qualifié pour disputer la phase finale de la Coupe Vergauven (Euroligue 2) du 23 au 25 avril 2010 en Espagne.

Programme de la manifestation :

Vendredi 12 mars 2010 :

17h15 : Cérémonie d’ouverture

18h30 : MEAUX / C.D. FONDOSA ONCE

20h45 : PADOVA MILLENNIUM BASKET / A.S. DREAM TEAM TARANTO

Samedi 13 mars 2010

09h00 : C.D. FONDOSA ONCE / ACES WBC

11h15 : A.S. DREAM TEAM TARANTO/ C.S. MEAUX

13h30 : ACES WBC / PADOVA MILLENNIUM BASKET

15h45 : A.S. DREAM TEAM TARANTO / C.D. FONDOSA ONCE

18h00 : PADOVA MILLENNIUM BASKET / C.S. MEAUX

Dimanche 14 mars 2010

09h00 : ACES WBC / A.S. DREAM TEAM TARANTO

11h15 : C.D. FONDOSA ONCE / PADOVA MILLENNIUM BASKET

13h30 : C.S. MEAUX/ ACES WBC

15h15 : Cérémonie de clôture